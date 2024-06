Potrebbe finire alla Samp Mattia Destro. il deludente attaccante in uscita dall’Empoli, per fine contratto, ha quasi sicuramente nella serie B il suo futuro. Fino ad oggi, stando a quanto raccontato da radio-mercato, la Reggiana ed il Modena parevano essere i club più interessati a lui. Invece, evidentemente, c’è chi come Pietro Accardi continua a crederci, mettendolo nella lista dei papabili arrivi per questo mercato.

Ovviamente in tutto questo l’Empoli non c’entra più niente.