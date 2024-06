Una volta risolti i nodi riguardante il direttore sportivo e il tecnico negli uffici di Monteboro si comincia a pensare alla squadra da allestire in vista della prossima stagione. Il club azzurro – come tanti altri – in questa parte dell’anno registra il ritorno dai prestiti di calciatori sui quali dovrà essere effettuata una scelta: tenerli oppure mandarli a crescere ulteriormente in altre squadre. Due elementi che si sono distinti nella stagione 2023-24 sono stati Samuele Angori e Lorenzo Ignacchiti nelle fila del Pontedera.

Rispettivamente 35 e 33 presenze totalizzate dai due con il club granata siglando quattro reti. Nel 3-4-2-1 disegnato da Massimiliano Canzi Angori era spesso l’esterno a sinistra ma in alcune circostanze ha ricoperto il ruolo di braccetto sinistro. Ignacchiti invece era uno dei due centrali di centrocampo. Con D’Aversa il modulo sarà diverso ma potranno rappresentare delle alternative rispettivamente nel ruolo di terzino sinistro e mezzala.