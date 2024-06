Dopo una stagione di rilievo con la maglia dell’Empoli, Youssef Maleh, centrocampista marocchino, è tornato ufficialmente al Lecce per fine prestito. Le voci di un possibile ritorno del giocatore in Toscana, però, non sembrano affatto dissiparsi. Anzi, ci sono segnali che suggeriscono come l’Empoli potrebbe riaprire le trattative per riportare Maleh nella propria rosa. Maleh, durante il suo periodo all’Empoli, ha mostrato qualità, per ragioni finanziarie la società non ha però versarto l’importo necessario per il riscatto entro i termini stabiliti, permettendo così al giocatore di tornare al Lecce.

La storia sembra poter non essere giunta al termine. Il Lecce, infatti, è disposto a valutare offerte per Maleh, con l’obiettivo di monetizzare e reinvestire sul mercato. Se non dovessero pervenire proposte particolarmente allettanti, l’Empoli potrebbe presentarsi con una nuova formula di acquisto, magari proponendo una cifra inferiore rispetto ai 5 milioni inizialmente richiesti o con modalità di pagamento più vantaggiose per il club azzurro.

L’interesse dell’Empoli per il giocatore resta forte, e c’è la sensazione che la dirigenza farà un tentativo serio per riportare Maleh ad Empoli, alla corte stavolta di mister D’Aversa.