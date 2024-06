Domani 21 giugno, ore 19.00, allo Stadio ”Cino e Lillo Del Duca” di Ascoli Piceno si giocherà la Finale del Campionato Under 17 Serie A e B tra l’Empoli e la Roma. Chi scrive ha ancora nella memoria la sfortunata finale Finale ”Allievi” (gli Under 17 di allora) persa proprio con la Roma in quel di Montepulciano il 19 agosto 2015. Allora in panchina degli Azzurri c’era Emiliano Bigica (quest’anno laureatosi Campione d’Italia Primavera con il suo Sassuolo battendo in Finale proprio la Roma….) e la sconfitta fu davvero ingiusta. Sarebbe molto bello riprendersi la rivincita anche noi, a quasi 10 anni distanza.

Sulla panchina dell’Under 17 siede quest’anno Andrea Filippeschi, un bravo allenatore cresciuto nel Settore Giovanile dell’Empoli, capace di portare l’anno scorso anche la Under 15 in una Finale, poi inopinatamente persa con l’Inter. Quindi anche per lui un’occasione di rivincita.

La sua squadra nella regular season si era classificata al 2° posto con 58 punti dietro la Fiorentina (64) che poi nella Semifinale di ieri ha battuto 3-1. Secondo miglior attacco (69 reti, la Fiorentina prima con 71) e seconda migliore difesa del Girone (20 subite, la migliore la Roma con 15). E proprio con la Roma i ragazzi di mister Filippeschi si giocheranno domani il titolo di Campioni di Italia.

Pianetaempoli effettuerà LIVE MATCH della partita.

Forza Azzurri!!!!!!