La data dovrebbe essere ufficializzata nei prossimi giorni, trapela però già il fatto che questa sarà quella del 4 Luglio. Di cosa parliamo? Si tratta del giorno in cui verrà disegnato il calendario della prossima serie A, la prima targata “ENI”. In quella data scopriremo quindi quello che sarà il cammino del nostro Empoli nella storica quarta serie A consecutiva. Si andrà avanti con la formula di avere un girone di ritono asimmetrico rispetto a quello di andata. Ovviamente PE, come sempre dal 2008, racconterà il tutto in diretta.