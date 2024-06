Uno dei calciatori che, stando almeno ai contratti, rientra in azzurro è Liam Henderson. Come già raccontato, dopo l’annata a Palermo lo scozzese torna ad Empoli per fine prestito. La sua nuova permanenza azzurra potrebbe però durare molto poco. Infatti su di lui continuano ad esserci le forti avances della Samp di Accardi. Il club blucerchiato vede in Henderson un rinforzo importante per la prossima stagione di serie B. Henderson va in scadenza contrattuale al giugno del 2025, va da se che (salvo un rinnovo che non pare esserci) questo è l’ultimo momento per venderlo.

Empoli e Samp dovrebbero incontrarsi a breve, con quindi il primo incontro di Pietro Accardi da ex. E’ ancora da capire la proposta blucerchiata, che dovrebbe però aggirarsi sul milione e mezzo più bonus. Se le parti dovessero trovare entro breve l’accordo, l’ex giocatore del Verona potrebbe anche non transitare da Empoli. In caso contrario Henderson inzierà il ritiro agli ordini di Roberto D’Aversa, che magari potrebbe – la sensazione è comunque che vada – far cambiare direzione al futuro di Liam.