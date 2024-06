Final Four– Stadio “Cino e Lillo Del Duca” di Ascoli, ore 17:00

FIORENTINA 1 EMPOLI 3

MARCATORI: 20′ Monaco (E), 43′ Bonanno (F), 110′ Menconi(E), 120+2 Campaniello (E)

FIORENTINA : 1 Dolfi, 2 Batignani, 3 Sturli, 4 Bonanno, 5 Keita, 6 Turnone, 7 Evangelista, 8 Ciacci, 9 Senogo(70′ Maiorana), 10 Angiolini(45′ Dipierdomenico), 11 Pisani

A disposizione: 12 Vannucchi, 14 Ceccarini, 15 Arcadipane, 16 Perrotti, 17 Betti, 18 Maiorana, 19 Dipierdomenico, 20 Sardilli, 21 italiano

ALL. Marco Capparella

EMPOLI: 1 Versari, 2 Tavernini, 3 Lauricella(105′ Blini), 4 Huqi(105′ Fanucchi), 5 Bembinista(90’Menconi), 6 Rugani, 7 Olivieri, 8 Mazzi(37′ Bagordo), 9 Popov(66′ Campaniello), 10 Orlandi , 11 Monaco(90′ Rossetti)

A disposizione: 12 Viti, 13 Berizzi, 14 Antonini, 15 Bagordo, 16 Blini, 17 Menconi, 18 Fanucchi, 19 Campaniello, 20 Rossetti

ALL. Francesco Carotenuto (Filippeschi squalificato)

Ammoniti: 17′ Keita (F), 45+3 Lauricella (E), 48’Bonanno (F), 88′ Orlandi (E), 91′ Battignani (F), 98′ Rossetti (E), 100′ Sturli (F),110 Menconi (E) 113′ Ciacci (F)

Espulsi:93′ Orlandi (E)

-Partita spettacolare quella a cui abbiamo assistito oggi al “Cino e Lillo Del Duca” di Ascoli tra Empoli e Fiorentina, con i nostri ragazzi che sono riusciti a spuntarla nei supplementari e in inferiorità numerica. Azzurri che sono partiti subito forte mettendo per la prima mezz’ora di gioco la Fiorentina all’angolo e passando in vantaggio al 20′ con Monaco. L’11 empolese è bravo a sfruttare una ripartenza dopo un calcio d’angolo viola, vince il duello 1 contro 1 con Sturli e col destro la infila all’angolo. Dopo il gol immediata reazione della Fiorentina che si rende più volte pericolosa dalle parti di Versari, con l’Empoli che dal canto suo rinuncia forse un po’ troppo presto a giocarsela e al 43′ viene punita un’ingenuità in area di Monaco che stende un avversario. Dal dischetto si presenta Bonanno e pareggia i conti. Un secondo tempo che vede le squadre allungarsi notevolmente fin da subito senza però riuscire a mettere un’ipoteca sulla partita. Al 90’+3 follia di Orlandi che già ammonito ferma un avversario in ripartenza con il gomito alto e viene nuovamente ammonito e dunque espulso. Nei supplementari decisamente meglio l’Empoli che domina sotto ogni punto di vista la Fiorentina nonostante l’uomo in meno, anche grazie all’apporto di Menconi e Campaniello entrati dalla panchina che seminano il panico tra la difesa avversaria. Al 109′ è proprio Simone Menconi a portare nuovamente in vantaggio gli azzurri con un tiro di interno destro indirizzato sotto l’incrocio dei pali. Il gol nasce da un anticipo di Rugani, uno dei migliori in campo insieme a Huqi e Olivieri, il quale serve sulla corsa Bagordo che arriva in area, si ferma e serve a rimorchio Menconi. Nel finale disperato tentativo dei viola di pareggiare la partita ma è bravo più volte Versari a impedirglielo. Nel recupero trova la rete anche Campaniello che su un rilancio stoppa il pallone, punta in velocità Keita e col sinistro beffa il portiere. Empoli che approda dunque in finale e si troverò davanti una tra Roma e Juventus.