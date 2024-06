L’Empoli si trova davanti a una sfida cruciale: la ricostruzione del proprio reparto offensivo. Il primo nome sulla lista sembra essere quello di Sebastiano Esposito dell’Inter, ma non è l’unico obiettivo del club azzurro. Nelle ultime ore è emersa una suggestione che potrebbe trasformarsi in una trattativa concreta: il ritorno di Roberto Piccoli. L’attaccante, di proprietà dell’Atalanta, era già approdato a Empoli nel gennaio 2023 con un contratto che lo avrebbe legato al club fino a giugno 2024. Tuttavia, la scorsa estate, le strade di Piccoli e dell’Empoli si sono divise quando la società ha deciso di puntare su Youssef Maleh, una mezzala, andando a “scambiare” l’attaccante.

Nel frattempo, Piccoli ha vissuto un’esperienza in prestito al Lecce, dove però il club salentino non ha esercitato il diritto di riscatto, lasciando così il giocatore libero di tornare all’Atalanta. La situazione dell’attaccante ora è incerta, e difficilmente resterà a Bergamo, a meno di offerte economiche che possanno essere di gradimento. Uno degli elementi chiave che potrebbe facilitare il ritorno di Piccoli all’Empoli è la figura di Roberto D’Aversa. L’allenatore, che ha avuto modo di lavorare con Piccoli a Lecce, ha sempre mostrato grande stima per il giovane attaccante e potrebbe essere un fattore decisivo per il suo ritorno. Inoltre, il recente cambio nella direzione sportiva dell’Empoli, con la partenza di Pietro Accardi, potrebbe rappresentare un’ulteriore spinta verso questa operazione.

Nonostante non ci siano ancora conferme solide, l’idea di rivedere Roberto Piccoli con la maglia azzurra potrebbe trovare delle fondamenta. L’Empoli è dunque in movimento, alla ricerca delle pedine giuste per il proprio scacchiere. Il ritorno di Piccoli potrebbe rappresentare un tassello importante, in grado di offrire nuove soluzioni offensive alla squadra e di soddisfare le esigenze di un allenatore che già conosce e apprezza le qualità del giocatore. La strada è ancora lunga, ma le basi per una trattativa concreta sembrano essere state gettate. Resta solo da vedere se la suggestione diventerà realtà.