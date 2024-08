Dalla settimana prossima torneranno le pagelle del dopo gara. In avvicinamento a queste andiamo a trovare chi si è distinto e che invece è da rivedere dopo la gara con la Samp:

OVER THE TOP:

PEZZELLA

E’ indubbiamente il più dinamico della squadra azzurra. Le sue ripartenze a sinistra spesso tagliano le gambe agli avversari. Bravo anche in fase di non possesso e coraggioso nel cercare il tiro.

ESPOSITO

Il ragazzo ha i numeri per poter fare bene. Ovviamente da lui ci si aspetta qualcosa di interessante anche in fase di finalizzazione, oggi lo si è visto solo in una situazione. Grande mobilità e bravo nel fare pressione in fase di non possesso.

FAZZINI

Si deve abituare a quella posizione che per lui è un po’ ibrida. Sono buone le indicazioni che da, dimostrando visione e capacità nell’uno contro uno. Serve capire che il suo appoggio parte qualche metro in più e pul valere la conclusione a rete.

UNDER THE TOP:

CACACE

Gioca poco ma è da brividi quello che commette in occasione del secondo gol della Samp. Nettamente in vantaggio su Benedetti va in blackout e permette al doriano di superarlo ed andare al tiro

GYASI

Lui ci ha abituato a gare strabilianti o a gare zeppe di errori. Oggi è stata una di queste, con diversi “falli” nei passaggi più semplice e con un gol – anche qui un abitudine – divorato clamorosamente.