E M P O L I 0 S A M P D O R I A 2

45′ Coda, 78′ Benedetti

Al Castellani si chiude il ciclo della amichevoli precampionato e gli azzurri escono sconfitti per 2-0 dalla Samp. I gol portano la firma di Coda nel primo tempo e Benedetti nella ripresa. La premessa, in questi casi, è sempre d’obbligo: è calcio estivo, non c’è niente in palio e siamo un cantiere in costruzione. Detto ciò, possiamo dire che questa prova generale, prima delle gare ufficiali non è andata propriamente come si sperava e non solo per il risultato. L’Empoli ha avuto le sue occasioni, dal rigore sulla traversa di Caputo, al tiro di Ekong fermato sulla linea da Venuti, però la squadra troppo spesso si è mossa in maniera macchinosa e prevedibile. A questo si vanno poi ad aggiungere due errori da matita blu in occasione dei gol doriani; dapprima Viti che perde Coda sugli sviluppi di una punizione, e poi Cacace che si fa superare da Benedetti in maniera davvero incredibile. Sul secondo gol anche Vasquez avrebbe potuto far meglio chiudendo il primo palo. Si portano a casa alcuni spunti interessanti di Pezzella (anche un bel tiro che impegna il portiere), che in questo momento sembra essere quello con la “marcia in più”, ma anche un Esposito molto mobile e ben determinato. Buona anche la prestazione di Fazzini ed un Goglichidze che non si è fatto disprezzare alla sua prima vera uscita. Positivo anche l’aver rivisto Grassi in campo, e l’esordio di Colombo è stato d’impatto con subito una discreta conclusione. Ci sono diverse cose sulle quali serve ancora lavorare con intensità, andando a trovare una migliore condizione ed una maggiore sinergia tra i reparti. Serve anche che dal mercato arrivi qualità in mezzo e qualche ricambio più importante. Il tempo non manca ma non è certo infinito e sabato prossimo la gara non è più di quelle che lasciano il tempo che trova. Speriamo anche di tornare a vedere le maglie azzurre visto che in tutto il precampionato abbiamo giocato sempre con un colore diverso dal nostro.

EMPOLI (3-4-2-1) : Vasquez; Ismajli, Goglichidze (80′ Marianucci), Viti; Gyasi (73′ Shpendi) Haas (73′ Grassi), Henderson, Pezzella (73′ Cacace); Fazzini (65′ Stojanovic) Esposito (65′ Ekong); Caputo (65′ Colombo)

A Disp: Seghetti, Chiorra, Guarino, Donati, Sodero, Popov.

Allenatore: Roberto D’Aversa.

SAMPDORIA (3-4-2-1) : Ghidotti; Bereszynski, Vulikic (83′ Barreca), Romagnoli (66′ Ferrari); Venuti (85′ Girelli), Yepes (66′ Meulensteen), Bellemo (77′ Kasami) Ioannou (66′ Giordano); Akinsanmiro (66′ Benedetti), Borini (66′ Tutino); Coda (77′ La Gumina)

A Disp: Ravaglia, Ricci, Zeqiraj.

Allenatore: Andrea Pirlo

ARBITRO: Sig. Aureliano di Bologna. Assistenti: Cecconi/Giuggioli

LIVE MATCH

93′- Arriva il triplice fischio di Aureliano che sancisce il successo della Sampdoria al Castellani per 2-0, l’undici di Pirlo si impongono con un gol per tempo siglati da Coda e Benedetti. Risultato fin troppo bugiardo per la squadra di D’Aversa, che soprattutto nel primo tempo ha costruito almeno quattro-cinque occasioni per segnare.

92′- Angolo sull’altro fronte per l’Empoli. Cacace la scodella sul primo palo, allontana la retroguardia della Sampdoria.

91′- La Gumina si produce in una rovesciata su cross di Tutino con palla alta.

90′- Punizione in favore dei blucerchiati nella propria metà campo.

88′- Rimessa laterale in favore della Sampdoria.

86′- Shpendi per Stojanovic il suo cross attraversa l’area blucerchiata senza trovare compagni.

84′- Ancora un cambio nelle file della Sampdoria.

82′- Ultime fasi di questa ultima amichevole precampionato degli azzurri, con la Sampdoria in vantaggio sull’Empoli per 2-0.

80′- Negli azzurri esce Goglichidze al suo posto Marianucci

78′- Raddoppio della Sampdoria, lungo lancio a pescare Tutino che va via con facilità estrema ai danni di Goglichidze poi Cacace si fa saltare da Benedetti che batte un incerto Vazquez.

77′- Doppia occasione per l’Empoli: Colombo si presenta in area davanti a Ghidotti che respinge la sfera, poi Ekong a botta sicura trova l’opposizione nei pressi della linea di Venuti.

75′- Ekong si mette in proprio, la sua conclusione si perde sopra la traversa.

73′- Altro triplo cambio per l’Empoli: Cacace, Grassi e Shpendi per Pezzella e Haas e Gyasi.

71′- Cooling break della ripresa

71′- Sinistro di Meulensteen disinnescato da Vesquez.

70′- Si procura una rimessa laterale la Sampdoria.

68′- Pezzella! mezza girata da dentro l’area che si infrange sull’esterno della rete.

65′- Triplo cambio per gli azzurri: Ekong, Stojanovic e Colombo per Esposito, Fazzini e Caputo.

64′- Coast to Coast di Pezzella: il suo diagonale finisce a lato.

63′- Henderson non riesce a mettere in movimento Esposito.

62′- Fa girare la palla la Sampdoria nella linea mediana del campo.

60′- Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina conclusione di Coda che non inquadra la porta di Vazquez.

58′- Ci prova Venuti da destra deviato in angolo da Vazquez.

56′- Fazzini scarica per Henderson, ancora impreciso il cross dello scozzese con palla sopra la traversa.

54′- Gyasi conquista un calcio di punizione. Si incarica della battuta Vazquez.

52′- Predilige la fascia sinistra la squadra azzurra, arriva proprio in questa zona di campo un calcio di punizione per l’Empoli. Sul proseguo dell’azione spunto di Esposito, il suo tiro neutralizzato da Ghidotti.

50′- Sul capovolgimento di fronte viene pescato in posizione di fuorigioco Coda.

49′- Rimessa laterale in zona d’attacco in favore della squadra di D’Aversa.

48′ – Fallo su Fazzini di Yespes al limite dell’area di rigore doriana. Punizione interessante. Calcia Esposito che prende il palo esterno alla sinistra del portiere.

47′ – Akinsanmiro entra nella nostra area da destra, cross basso e teso, libera Ismajli.

2° Tempo

47′- Si va al riposo con la Sampdoria in vantaggio sugli azzurri per 1-0, decide al momento l’inzuccata di Coda. In precedenza l’Empoli aveva fatto buone cose fallendo un rigore con Caputo in apertura, costruendo occasione con il dinamico Esposito.

45′- Si porta in vantaggio la Sampdoria, punizione di Ioannou che trova la deviazione vincente aerea di Coda perso da Viti.

43′- Punizione per la Sampdoria, palla scodellata in area per Coda anticipato da Ismajli.

42′- Troppo profondo il lancio di Viti per Caputo, fa buona guardia la difesa della Sampdoria.

40′- Gyasi concede un nuovo tiro dalla bandierina ai blucerchiati.

39′- Si procura il secondo corner la Sampdoria, Ismajli anticipa oltre la linea di fondo Coda.

37′- Viti non controlla la sfera nei pressi dell’out sinistro.

35′- Lungo lancio di Viti per Caputo, fa buona guardia su di lui Vulikic che attende l’uscita della sfera.

34′- Pezzella da sinistra, il suo cross coperto da Romagnoli che facilita l’uscita di Ghidotti.

33′- Altra occasione per l’Empoli sugli sviluppi dell’angolo da destra, colpo di testa di Esposito sul quale interviene Ioannou sulla linea.

32′- Bella azione della squadra azzurra sull’asse Haas-Caputo-Esposito, il suo sinistro sul quale Ghidotti vola a deviare in angolo.

31′- Azione insistita dell’Empoli al limite dell’area, destro di Henderson ribattuto in fallo laterale da Vulikic.

29′- Ioannou dal vertice sinistro dell’area lascia partire un mancino disinnescato in angolo da Vazquez.

28′- Sinistro di Coda da dentro l’area respinto da Ismajli.

27′- Si riprende a giocare con il calcio di punizione per l’undici di Andrea Pirlo.

25′- Intanto gioco interrotto per Cooling Break.

25′- Aureliano punisce l’intervento in ritardo di Viti su Borini all’altezza della linea mediana del campo.

23′- Combinano bene sul binario di sinistra Pezzella e Fazzini, il cross per Esposito anticipato. Azione interrotta per fuorigioco, si riparte con una punizione per la Sampdoria calciata all’interno della propria area.

21′- Pezzella chiede il triangolo ad Esposito ma il passaggio di ritorno dell’attaccante di proprietà dell’Inter è impeciso.

19′- Break di Bereszynski per Coda, il suo destro viene rimpallato.

18′- Sebastiano Esposito obbliga al fallo Bereszynski.

16′- Azione che si dipana sulla destra con Fazzini che scarica indietro per Henderson, il cross dello scozzese finisce direttamente sul fondo.

15′- Pezzella la scodella al centro dell’area dove Gyasi si fa ipnotizzare da Ghidotti.

14′- Buona chiusura in anticipo di Viti poi Pezzella si procura una rimessa laterale all’altezza delle linea mediana del campo.

13′- Pezzella da sinistra per Caputo allontana Vulikic.

11′- Impreciso il suggerimento che intendeva servire Caputo. Si riprende con una rimessa laterale in favore dei blucerchiati.

9′- Il destro dagli undici metri di Caputo si stampa sulla traversa!!!

8′- Rigore per gli azzurri, Aureliano punisce l’intervento ai danni di Sebastiano Esposito che stava per calciare.

7′- Sugli sviluppi del primo tiro dalla bandierina per l’Empoli, colpo di testa di Goglichidze controllato agevolmente da Ghidotti.

6′- Fazzini recupera palla ai 20 metri avversari, il suo sinistro viene deviato in angolo da Vulikic.

5′- Perde una brutta palla in uscita l’Empoli, ne approfitta Akinsanmiro: il suo sinistro da fuori non inquadra la porta.

4′- Si procura un calcio di punizione l’undici di Pirlo, punito l’intervento di Goglichidze su Bellemo.

3′- Haas cerca in verticale Caputo ma il suo suggerimento è troppo profondo.

2′- Break di Pezzella sulla sinistra, il suo cross in area dove Caputo travolge Ghidotti in uscita. Staff sanitario blucerchiato in campo.

1′- La Sampdoria sostenuta da un rumoroso gruppo di tifosi gioca il primo pallone della partita.

0′ – Azzurri in campo come nella formazione che avevamo ipotizzato giovedi. Unica differenza la scelta di Goglichidze per Guarino. Grassi fa il suo ingresso in rosa partendo dalla panchina. Assenti Ebuehi, Walukiewicz, Nabian e Zurkowski.

1° Tempo