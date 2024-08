L’Empoli si appresta a vivere un momento cruciale della sua estate calcistica. La partita amichevole di questa sera contro la Sampdoria segna infatti la conclusione del periodo di ritiro e precampionato, rappresentando una sorta di prova generale in vista dell’inizio delle competizioni ufficiali. Il primo impegno che attende gli azzurri sarà il turno di Coppa Italia contro il Catanzaro, una sfida che negli ultimi anni ha sempre rappresentato un ostacolo (al netto poi dei risvolti di campionato) che sarebbe piacevole tornare a superare. Nonostante l’importanza di questi primi test, è fondamentale ricordare che il calciomercato resterà aperto fino al 28 agosto, lasciando ancora spazio a possibili movimenti in entrata e in uscita. Il nuovo allenatore Roberto D’Aversa avrà l’opportunità di tracciare un primo bilancio sia tecnico-tattico che gestionale, e dopo la gara questo sarà sicuramente uno degli argomenti che verrà chiesto. Sarebbe poi interessante ascoltare anche le parole del direttore sportivo Roberto Gemmi, silente dalla presentazione, riguardo le strategie di mercato ancora in atto. Qui siamo davvero ad un giro di boa.

Il cantiere Empoli è ancora aperto, ma inizia a delinearsi con maggiore chiarezza. In attacco sono arrivati Esposito e Colombo, mentre Mattia Vita ha colmato il vuoto lasciato da Luperto. Il colombiano Vasquez sarà il nuovo portiere. Resta da valutare l’acquisto di un centrocampista centrale di sostanza che possa alternarsi con Grassi, spesso alle prese con problemi fisici. Non va dimenticato Szymon Zurkowski, parte integrante del progetto ma che si unirà alla squadra tra più di un mese. Rimangono da definire le situazioni di alcuni giovani promettenti come Ignacchiti (già promesso alla Reggiana), Guarino, Marianucci, Tosto e Donati. Particolare attenzione merita il caso di Shpendi, il cui futuro dovrà essere ponderato con cura per non vanificare l’investimento fatto su di lui.

Per quanto riguarda la formazione di questa sera, è probabile che vedremo il già citato Guarino sostituire l’infortunato Walukiewicz, mentre in attacco Caputo dovrebbe partire titolare con Colombo pronto a subentrare. Nonostante si tratti di un’amichevole, ci si aspetta un discreto tasso di agonismo, con entrambi gli allenatori desiderosi di ottenere un risultato positivo. Nonostante il periodo dell’anno, potrebbe esserci anche una buona cornice di pubblico. Sarà interessante osservare lo stato di forma fisica della squadra. I carichi di lavoro stanno gradualmente diminuendo dopo un’intensa preparazione, ma è naturale che la stanchezza si faccia ancora sentire nonostante il miglioramento della condizione atletica. Con la stagione 2024/25 ormai alle porte, l’Empoli si prepara a “scalare la montagna” che l’ attende, alla ricerca di un nuova impresa. Il periodo dei test sta volgendo al termine e la squadra si appresta ad affrontare le sfide ufficiali con un nuovo assetto tattico, il 3-4-2-1, divenuto adesso il nuovo abito che dovranno indossare i nostri eroi.