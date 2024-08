La pista che potrebbe portare al ceco Lukas Provod è molto battuta in queste ore. Infatti la dirigenza azzurra avrebbe intensificato i contatti, sia con l’entourage del giocatore, sia con lo Slavia Praga. La novità è che il club biancorosso della capitale Ceca sarebbe aperto alla possibilità di un prestito oneroso, con poi un obbligo di riscatto in caso di salvezza. La formula in questione sarebbe ad ora l’unica percorribile da Monteboro, situazione per la quale il discorso Coulibaly è fermo.

Provod piace e potrebbe rappresentare quella pedina di spessore da mettere in mezzo al campo. Oltretutto, come già raccontato nel precedente articolo specifico, il classe 1996 ambisce a giocare nel campionato italiano. Empoli potrebbe essere quindi piazza gradita, il che non farebbe altro che facilitare le cose.

La settimana prossima, alla vigilia della prima uscita ufficiale, le parti dovrebbero confrontarsi nuovamente e da questo potrebbe uscire anche la definitiva fumata. Il nome sta però diventando caldo.