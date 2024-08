L’ex giocatore azzurro Eder Citadin Martins si ritira dal calcio. Il giocatore brasiliano classe ’86, naturalizzato italiano, è stato portato in Italia proprio dall’Empoli e giocherà la sua ultima partita domani in occasione di Criciuma-Atletico Mineiro.

Con la maglia azzurra ha realizzato 45 presenze e 27gol ( tutti in Serie B). Queste le sue parole rilasciate ieri a Sky Sport:

“Ho deciso di smettere, una decisione difficile ma a 38 anni penso che il calcio sia ad un livello che va troppo veloce per me e i miei dolori. In Brasile ci sono tante partite e tanti viaggi, se non stai bene meglio smettere”.

Un ricordo particolare dell’Italia?

“Non voglio lasciare nessuno indietro, tutte le esperienze sono state particolari. Sono arrivato all’Empoli da ragazzino, il Frosinone mi ha fatto dimostrare il mio calcio, Brescia, Cesena, poi la Samp dove forse si è visto il miglior Eder. Mi è rimasta nel cuore. Poi all’Inter, una grande squadra, ho avuto questa possibilità anche di giocare la Champions. Ogni squadra in Italia mi ha dato qualcosa e per questo sono grato, anche perché mi hanno permesso di arrivare in Nazionale”.