Il centrocampista e capitano azzurro, Alberto Grassi, ha parlato dopo la gara con il Bologna.

Come stai? C’è da correre in questo Empoli, non perdere di vista i riferimenti.

“C’è da correre, ma come in tutte le squadre. Io arrivavo da un periodo dove ho saltato un po’ di preparazione. Era la mia prima partita ufficiale e ho fatto un po’ di fatica alle fine e ho avuto dei crampi. Niente di grave”.

Avete avuto lucidità e non vi siete disuniti più di tanto.

“Secondo me nel secondo tempo ci siamo abbassati troppo ma siamo stati bravi a non prendere gol. Nel primo tempo meritavamo noi, nel secondo hanno giocato meglio loro”.

La sensazione è che quando attaccavate si poteva fare qualcosa di più. C’è un po’ di rammarico per il punto?

“Abbiamo fatto meglio nel primo, abbiamo sbagliato anche qualche gol, nel secondo tempo hanno fatto meglio loro. Noi ci siamo abbassati troppo e, ripeto, loro ci hanno messo in difficoltà con la loro qualità”.

Fazzini continua a crescere. Ha dato l’impressione di prendersi tante responsabilità. Dove può arrivare questo ragazzo?

“E’ un ragazzo spettacolare. Si allena sempre a duemila all’ora, è uno spettacolo. Lavora sempre, è umile e secondo me farà una grande carriera”.