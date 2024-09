EMPOLI 1 LECCE 1

MARCATORI: 48′ BACCI (E), 92′ Mboko (L)

EMPOLI: 51 Versari, 2 Moray, 3 Majdandzic(80’Pauliuc), 5 Tosto, 7 El Biache, 23 Huqi(87’Bacciardi), 27 Matteazzi, 33 Mannelli, 96 Orlandi(80’Cesari), 90 Konate(66′ Akpa), 91 Rugani(45’Bacci)

A disposizione:43 Poggiolini, 4 Bacci, 8 Bacciardi, 9 Akpa, 10 Cesari, 11 Monaco, 15 Falcusan, 18 Lauricella, 71 Pauliuc, 14 Giacomazzi, 97 Olivieri

ALL. Alessandro Birindelli

LECCE: 1 Rafaila, 3 Esposito, 4 Addo Vernon(80’Pejazic), 6 Gorter, 7 Winkelmann, 8 Kovac(56′ Van Driel), 10 Yilmaz(70’Denis), 17 Agrimi(56’Mboko), 26 Pacia, 27 Ubani(70’Minerva), 77 Bertolucci

A disposizione:30 Verdisci, 2 Russo, 5 Pehlivanov, 21 Van Driel, 29 Minerva, 31 Pantaleo, 32 Perrone, 34 Zanotel, 42 Mboko, 70 Pejazic, 78 Denis

ALL.Giuseppe Scurto

Arbitro:Gerardo Caruso

Assistenti:Cecchi, Raccanello

Ammoniti: 19′ Ubani, 29′ Rugani

Espulsi:

-Pareggio amaro visto il modo in cui è arrivato e il momento in cui è successo, con il Lecce che andava avanti a fatica e la partita sembrava in ghiaccio. Gol avvenuto sull’ennesima e forse sulla meno clamorosa delle esitazioni difensive della partita, nel primo tempo infatti l’Empoli può considerarsi graziato da Yilmaz che si è divorato un gol a porta vuota. Dopo la brutta prestazione del primo tempo con un solo tiro verso la porta l’Empoli sceso in campo nella ripresa mostrando grande compattezza e grinta, tanto da trovare dopo poco il vantaggio. Dopo è mancata forse un po’ la cattiveria per andare a chiuderla con il centrocampo che ha abbassato molto il proprio raggio d’azione. Tra i migliori in campo dei nostri sicuramente Versari che ci ha tenuto a galla più volte e Majdandzic per l’intraprendenza anche in fase offensiva oltre che nel giocare il pallone. Buon secondo tempo di El Biache dopo un primo tempo piuttosto anonimo. Prima vittoria della stagione che è dunque rimandata alla prossima giornata dove affronteremo il trasferta il Milan, questo tra due weekend dopo la pausa nazionali.

LIVE

PRIMO TEMPO

1′: Inizia la partita a Monteboro

4′: Conclusione pericolosa dal limite dell’8 leccese, Versari respinge in angolo

5′: Ancora una maratona di Versari su un colpo di testa ravvicinato di Bertolucci

7′: Fino a questo momento è dominio totale del Lecce con l’Empoli che non riesce ad uscire dalla propria metà campo

10′: Buona ripartenza dell’Empoli con El Biache che però si allunga troppo il pallone e si fa rimontare

13′: Adesso prova l’Empoli a rendersi propositiva in avanti

19′: Buona sgroppata sulla sinistra di Majdandzic trattenuto fallosamente da Ubani, l’arbitro estrae il giallo

22′: Ancora un pericolo dalle parti di Versari stavolta con il colpo di testa di Bertolucci che va alto sopra la traversa

25′: Primo squillo della partita per Orlandi che prova la conclusione da dentro l’area ma il tiro si spegne fuori

26: Cooling Break per le due squadre data l’altissima temperatura qui a Petroio

28′: Si riprende

29′: Ammonito Rugani per una trattenuta sulla ripartenza del Lecce

33′: Erroraccio in retropassaggio di Moray che regala palla a Bertolucci che scarta il portiere e serve Yilmaz solo a porta vuota ma spara alto

36′: Contropiede sprecato dall’Empoli con Mannelli che sbaglia il cross per Konate

40′: Partita poco fluida e giocata a bassa intensità

45′: Ennesimo miracolo di Versari sull’ennesimo brutto errore in impostazione dell’Empoli, portiere che salva due volte sulla conclusione ravvicinata di Yilmaz

45′: Due minuti di recupero

45’+2′: Finisce il primo tempo solo 0-0. Empoli che soffre molto e fatica a ripartire

SECONDO TEMPO

45′:Nell’Empoli fuori Rugani dentro Bacci

48′: GOOOOOOOOOOL DELL’EMPOLI. Scambio al limite dell’area di rigore tra Bacci e Matteazzi con il primo che scarica una conclusione potente a fil di palo

50′: Buona occasione per l’Empoli che sfonda sulla sinistra con Majdandzic che salta l’uomo e arriva alla conclusione deviata dal difensore in angolo

51′: Gioco fermo per l’infortunio di Vernon

53′: Si riprende a giocare

56′: Cambi nel Lecce: fuori Agrimi dentro Van Driel e fuori Kovac dentro Mboko

60′: Grande azione costruita dall’Empoli che libera Mannelli per la conclusione respinta dal portiere in angolo. Ammonito Scurto per proteste

63′: Rimane a terra Konate colpito da una pallonata nel volto

65′: Empoli molto più propositiva in questo secondo tempo, adesso col vantaggio si accontenta di gestire e di provare a fare male in ripartenza

66′: Nell’Empoli fuori Konate dentro Akpa

69′: Cooling Break. Nel Lecce esce Yilmaz ed entra Denis, fuori anche Ubani dentro Minerva

74′: Azione pericolosa del Lecce sulla fascia destra con l’Empoli un po’ scoperto, provvidenziale la chiusura di Moray

75′: Su calcio d’angolo spara alto di piede Minerva da fuori

77′: Adesso è il Lecce a controllare la gara alla ricerca del gol del pareggio, ci prova con un tiro da fuori Denis ma va sul fondo

80′: Cambi nell’Empoli fuori Orlandi dentro Cesari, fuori Majdandizc dentro Pauliuc. Nel Lecce fuori Addo dentro Pejazic

83′: Empoli pericoloso in ripartenza grazie alle sgasate di Akpa, chiuso in extremis dal difensore

85′:Empoli di nuovo in contropiede stavolta con Huqi che però sbaglia l’ultimo passaggio

87′: Nell’Empoli ultimo cambio fuori Huqi dentro Bacciardi

89′: Ultimi disperati tentativi del Lecce agilmente neutralizzati dalla difesa

90′: Concessi 5 minuti di recupero

90’+2 ‘:GOL DEL LECCE. Dialogano bene sulla fascia destra per arrivare al cross dal fondo e Mboko è il più veloce ad arrivare sulla respinta di Versari

94”:Rischio clamoroso della difesa del Lecce che perde palla e lascia spazio alla volata di Akpa che si allunga troppo il pallone e lo perde.

95′: Finisce così: 1-1 tra Empoli e Lecce