Il calciomercato in Italia si è chiuso venerdì 30 agosto mentre resta ancora aperto per alcuni giorni in altri Paesi. L’attaccante dell’Empoli, nella scorsa stagione in Primavera, Nabian Herculano, classe 2004, sta per lasciare gli azzurri e fare ritorno in Portogallo, in Serie B. Ancora da capire la formula, se una cessione definitiva o prestito. Attualmente è alle prese con un infortunio e dovrà restare ai box per un paio di mesi.

Come detto, il giocatore nella passata stagione ha totalizzato 33 presenze con 7 reti in Primavera agli ordini di Mister Birindelli. Nel 2023 esordì in Serie A nei minuti finali della gara interna persa con l’Udinese.