Cosi come lo scorso anno, anche l’edizione 2023 del premio dedicato alla memoria di Emiliano Del Rosso, viene vinta da Guglielmo Vicario. Il premio è stato assegnato ieri sera nel corso della serata/evento che si è svolta nella sala hospitality dello stadio Castellani. Ricordiamo che le votazioni si erano svolte nel giorno della gara casalinga degli azzurri contro il Bologna. Sul podio, poi, Baldanzi e Luperto. La presentazione dell’evento è stata a cura di Alessandro Lippi. Ospiti due grandi ex come Nicola Pozzi ed Alberto Pelagotti.

Un premio oggettivamente meritato per il portiere azzurro, decisamente il migliore della rosa anche in questa stagione e – viste le motivazioni per cui si assegna questo premio – quello che ha anche dimostrato il maggior attaccamento a questi colori. Colori che purtroppo dal prossimo anno non vestirà più. Resta però una ciliegina davvero importante sulla torta di Vicario, entrare due volte nell’albo d’oro di questo premio significa comunque essere consacrati alla storia dei nostri colori.