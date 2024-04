Se da una parte si vocifera della possibile partenza di Pietro Accardi, dall’altra si inizia a sondare quelli che potrebbero essere i profili per l’eventuale sostituto. Si era già fatto il nome di Roberto Goretti (attuale ds Reggiana) il quale sembra però aver stigmatizzato l’interesse di Monteboro. Il nome nuovo è quello del cinquantenne bresciano, Paolo Bravo.

Bravo è da ormai un po’ di tempo alla guida della direzione sportiva del Sud Tirol, contribuendo all’ascensa in serie B della squadra di Bolzano. Nonostante un contratto che lo legherebbe ai biancorossi per un’altra stagione sportiva, sono in molti a pensare che possa essere pronto per il salto. Bravo è uno dei direttori sportivi più apprezzati al momento, anche se quest’anno la squadra bolzanina non ha ottenuto gli stessi risultati del recente passato.

Un profilo che viene seguito con attenzione e che potrebbe, se di necessità, tornare ad essere chiacchierato.