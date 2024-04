Sarà il Sig. Fabbri di Ravenna l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma domenica a Bergamo.

Sono undici le gare dirette fin qui, nella serie A 2023/24, dal fischietto romagnolo che trova per la terza volta in stagione l’Empoli. Le altre due direzioni sono state, sempre ad Empoli, con Udinese e Bologna. L’Empoli è la squadra più diretta da Fabbri in carriera, sono diciassette fin qui gli incroci, segue il Torino con sedici. Il bilancio degli azzurri con questo arbitro è di 5 vittore, 5 pareggi, 7 sconfitte. Tredici sono invece gli incroci con gli orobici, ed in questo caso il bilancio atalantino è di 9 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte. L’ultima gara diretta è stata Napoli-Frosinone 2-2. Al VAR ci sarà Doveri di Roma.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

FROSINONE – SALERNITANA Venerdì 26/04 h.20.45

FOURNEAU

TOLFO – FONTEMURATO

IV: VOLPI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: CHIFFI

LECCE – MONZA Sabato 27/04 h.15.00

SANTORO

VECCHI – PALERMO

IV: COLLU

VAR: IRRATI

AVAR: GARIGLIO

JUVENTUS – MILAN Sabato 27/04 h.18.00

MARIANI

BERTI – CECCONI

IV: AYROLDI

VAR: LA PENNA

AVAR: AURELIANO

LAZIO – H. VERONA Sabato 27/04 h. 20.45

MASSA

COSTANZO – PASSERI

IV: TREMOLADA

VAR: PAIRETTO

AVAR: DOVERI

INTER – TORINO h. 12.30

FERRIERI CAPUTI

DI MONTE – TRASCIATTI

IV: MARCHETTI

VAR: DI PAOLO

AVAR: AURELIANO

BOLOGNA – UDINESE h. 15.00

SACCHI

BINDONI – TEGONI

IV: MONALDI

VAR: VALERI

AVAR: MARINI

ATALANTA – EMPOLI h. 18.00

FABBRI

PERETTI – MONDIN

IV: COSSO

VAR: DOVERI

AVAR: GUIDA

NAPOLI – ROMA h. 18.00

SOZZA

BERCIGLI – SCATRAGLI

IV: COLOMBO

VAR: ABISSO

AVAR: IRRATI

FIORENTINA – SASSUOLO h. 20.45

MARCENARO

GARZELLI – MORO

IV: PRONTERA

VAR: SERRA

AVAR: PAIRETTO

GENOA – CAGLIARI Lunedì 29/04 h. 20.45

DIONISI

COLAROSSI – VALERIANI

IV: DI MARCO

VAR: MARINI

AVAR: GUIDA