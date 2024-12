Dopo la bellissima parentesi della Coppa Italia si torna in campionato con la seconda trasferta consecutiva. Per gli azzurri ci sarà il Verona dell’ex Paolo Zanetti. Una sfida difficile soprattutto perchè gli scaligeri sono sotto pressione dopo tre sconfitte consecutive.

In casa azzurra si dovrebbe rivedere il 3-4-2-1, anche se D’Aversa potrebbe scegliere alla fine un 3-5-2. La sensazione è che ci possa essere fiducia verso Esposito che potrebbe partire dal primo minuto. Accanto all’ex Samp potrebbe agire Maleh dietro a Pellegri. L’infermeria resta ancora piena ma restituisce De Sciglio. Difesa a tre classica ed in mezzo Anjorn ed Henderson con Gyasi e Pezzella sugli esterni.

Gli indisponibili sono: Haas, Fazzini, Grassi, Ebuehi, Zurkowski, Sazonov, Brancolini.

Mister D’Aversa sa che troveremo un ambiente difficile e che ci vorrà una prova matura per superare un Verona ferito.

Il Verona di Zanetti, che domani si gioca molto probabilmente la panchina, dovrebbe adottare un 4-2-3-1 come modulo. Sarà Tengstedt la punta avanzata con un trio di sostanza alle spalle. In questo c’è il primo dubbio di formazione con un ballottaggio tra Kastanos ed Harroui. Risiede invece in difesa il secondo ballottaggio dove una maglia se la giocano Dawidowicz e Daniliuc. Assente per squalifica Coppola, da capire se Duda recupera o meno. Frese e Cruz non saranno del match.

Il tecnico scaligero Paolo Zanetti non ha parlato nel momento in cui andiamo online.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

4-2-3-1: Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Bradaric; Serdar, Belahyane; Suslov, Kastanos, Lazovic; Tengstedt.

3-4-2-1: Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Anjorin, Pezzella; Esposito, Maleh; Pellegri.