Adesso il campionato si ferma per dare spazio alle varie Nazionali impegnate nei prossimi giorni e sono diversi gli azzurri convocati. Ecco il riepilogo:

Etrit Berisha e Ardian Ismajli sono stati convocati dalla nazionale albanese per le ultime due sfide di qualificazione alla fase finale del Campionato Europeo: l’Albania affronterà prima la Moldavia (venerdì 17 novembre alle ore 18.00 allo Zimbru Stadium di Chișinău) e poi le Isole Fær Øer (lunedì 20 novembre alle ore alle 20.45 all’Air Albania Stadium di Tirana).

Liberato Cacace è stato convocato dalla nazionale neozelandese per le prossime amichevoli contro la Grecia (in programma venerdì 17 novembre alle ore 19.00 al Georgios Kamaras Stadium di Atene) e l’Irlanda (martedì 21 novembre alle ore 19.45 all’Aviva Stadium di Dublino)

Razvan Marin è stato convocato dalla nazionale romena per le ultime due sfide di qualificazione alla fase finale del Campionato Europeo contro Israele (sabato 18 novembre alle ore 20.45 alla Pancho Arena di Felcsút) e Svizzera (martedì 21 novembre alle ore 20.45 alla National Arena di Bucarest).

Jacopo Fazzini e Gabriele Guarino sono stati convocati dalla Nazionale Under 21 per due sfide di qualificazione all’Europeo del 2025 in Slovacchia. Gli Azzurrini giocheranno contro San Marino (giovedì 16 novembre alle ore 18.30 al San Marino Stadium di Serravalle) e Irlanda (martedì 21 novembre alle ore 18.30 allo stadio Turner’s Cross di Cork).

Stiven Shpendi è stato convocato dalla nazionale albanese Under 21 per le prossime sfide di qualificazione alla fase finale del Campionato Europeo di categoria contro la Romania (in programma venerdì 17 novembre alle ore 19.30 alla Superbet Arena di Giulesti) e il Montenegro (giovedì 21 novembre alle ore 15.00 al Podgorica City Stadium di Pogodorica).

Lovro Stubljar è stato convocato dalla nazionale slovena Under 21 per l’amichevole contro la Turchia in programma venerdì 17 novembre a Carigrad.