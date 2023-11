Alzi la mano chi avrebbe scommesso sulla vittoria dell’Empoli contro il Napoli. Ma anche il più ottimista tra gli ottimisti avrebbe fatto fatica a indicare in Viktor Kovalenko il match-winner della sfida. L’ucraino, entrato nel secondo tempo al posto di Fazzini (mossa che poteva sembrare anche azzardata, visto il rendimento del giovane viareggino e le doti di minor contenimento di Kovalenko), ha pennellato un destro che non ha lasciato scampo a Gollini. Un tiro meraviglioso, che ha avuto la benedizione del palo prima di insaccarsi.

Kovalenko era arrivato in estate senza però riuscire a esprimersi a buon livello. Un po’ per la folta concorrenza nel ruolo, un po’ per qualche acciacco che ne aveva limitato le prestazioni. Kovalenko sembrava quasi, a un certo momento, un giocatore tenuto lì per fare numero. Nell’ultima settimana, però, il suo rendimento in allenamento è cresciuto tantissimo. Ha dimostrato di avere doti importanti ma soprattutto di essersi finalmente calato nella realtà-Empoli.

Lo splendido gol con cui ha anestetizzato il Napoli è stata la ciliegina sulla torta. Kovalenko si è preso la scena, ora sta a lui – e ad Andreazzoli, che dovrà dargli maggiore fiducia – utilizzare al meglio questa “esplosione”.

Una rete così importante può essere una molla, un trampolino per il prosieguo della stagione. Andreazzoli potrà contare su un giocatore rivitalizzato ed entusiasmato, che ha caratteristiche diverse dagli altri centrocampisti. Ma sta a Kovalenko confermarsi e diventare sempre più importante nelle rotazioni di questo Empoli.