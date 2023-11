Il Presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha rilasciato nella giornata di ieri 13 novembre, alcune dichiarazioni a Radio kiss kiss dopo la grande impresa azzurra a Napoli.

“Per noi il Napoli è un avversario quasi impossibile da provare a limitare. Gli azzurri sono sembrati meno brillanti del solito e noi invece bravi a prepararla al meglio. Il calcio porta anche casualità: le partite si decidono anche sugli episodi ed è il caso di ieri. Il piedone di Berisha ci ha dato la possibilità di restare in partita e riprovare per un’ultima volta a cercare il vantaggio. Alla fine è andata così.

Nella mia organizzazione societaria do ampio spazio al mio direttore sportivo ed ai miei collaboratori. Zanetti è andato in crisi e per questo abbiamo scelto Andreazzoli. Capita nel calcio. La base su cui scegliamo gli allenatori è il loro lavoro settimanale sia individualmente sul calciatore e anche di reparto. Alcuni allenatori riescono ad esprimersi meglio con giocatori già fatti, altri no. Poi ad Empoli si può lavorare senza pressione, quindi è diverso da Napoli. A tutto ciò bisogna aggiungere anche una dose di fortuna nelle scelte tecniche che un presidente fa”.