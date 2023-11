Melodramma

È quello che va in scena al Maradona di Napoli. Le lacrime della (ex?) squadra di Rudi Garcia e il pathos tutto “anema e core” mostrato dalla truppa di Aurelio Andreazzoli. Il gran finale lo interpreta Kovalenko ma tutto l’Empoli dimostra di meritare ampiamente un successo che, oltre a valere tantissimo in classifica, regala dosi massicce di fiducia e convinzione. C’eravamo lasciati a Frosinone, delusi e frastornati dall’inconsistenza azzurra. Ci ritroviamo all’ombra del Vesuvio, esaltati dal coraggio e dalla sfrontatezza dei ragazzi di Andreazzoli. È come andare sulle montagne russe, tra le discese ardite di Atalanta e Frosinone e le imprevedibili risalite di Firenze e Napoli. Al Maradona l’Empoli gioca una gara praticamente perfetta dal punto di vista tattico: si difende con ordine, vince il confronto a centrocampo con i più blasonati avversari e punge pericolosamente in attacco. Un mix esplosivo che raccoglie i suoi frutti al 90°: il numero che, secondo la tradizionale smorfia napoletana, simboleggia la paura. Quella che non hanno mai dato la sensazione di provare capitan Luperto e compagni. E alla fine il coraggio dei ragazzi di Andreazzoli è premiato dalla strepitosa parabola disegnata dall’ex oggetto misterioso Kovalenko che annichilisce i campioni d’Italia in carica.

Allegro – assai vivace

Se a Frosinone in molti avevano storto la bocca su certe scelte iniziali di formazione e su alcuni correttivi approntati in corso d’opera, a Napoli non c’è stata alcuna nota stonata sullo spartito vergato da mister Aurelio Andreazzoli. Come già accaduto al Franchi, Cancellieri e Cambiaghi, in appoggio a un generoso Caputo, hanno mostrato duttilità, pericolosità e disponibilità al sacrificio, in attesa dei gol che dovranno necessariamente arrivare. In mediana il trio composto da Maleh-Ranocchia-Fazzini ha offerto solide garanzie assicurando copertura, dinamismo e qualità. Ma il protagonista che non ti aspetti è spuntato a sorpresa sulla linea difensiva sinistra. Liberato Cacace, chiamato a sostituire un big come Parisi, sinora non ha mai suscitato particolari entusiasmi. L’esterno neozelandese di origini italiane è un antipersonaggio riservato e silenzioso che, a Napoli, si è preso le luci della ribalta offrendo la migliore prestazione da quando veste la casacca azzurra. Lo ha fatto dentro la gara più complicata, al cospetto di uno degli attaccanti più in forma del campionato come Politano e palesando una sicurezza insospettabile. Chissà che non sia l’inizio di un’altra storia per il 23enne ex Sint-Truiden.

Allegro maestoso

Anche due anni fa i ragazzi di mister Andreazzoli avevano giocato scacco matto a domicilio al Napoli di Luciano Spalletti. Lo avevano fatto affidandosi alla dea bendata che aveva sorriso benevolmente agli azzurri, prima dirottando le conclusioni di Mertens e compagni sui legni della porta difesa da Vicario, poi architettando la beffarda carambola che consentì a Cutrone di realizzare il gol vittoria. Stavolta niente di casuale o fortunoso: la vittoria dell’Empoli è limpida e non fa una grinza. Occorre però sottolineare la prova clamorosa offerta da Etrit Berisha. Il portiere albanese era reduce da due prestazioni piuttosto opache – per usare un eufemismo – al cospetto di Atalanta e Frosinone. Contro il Napoli, l’esperto portiere azzurro ha ampiamente riscattato un periodo poco brillante respingendo tutti i tentativi di Politano e compagni, fino a immolarsi sul tiro a botta sicura di Kvara, pochi istanti prima della prodezza di Kovalenko. L’impressione è che Berisha possa aver archiviato sul nascere il dualismo con il giovane Caprile, rinsaldando la propria, tutt’altro che indiscutibile, titolarità e rispedendo al mittente tutti i dubbi alimentati con le prestazioni più recenti.