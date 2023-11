Gli azzurri si ritroveranno questa mattina per il solito defaticante del giorno dopo, poi domani riposo. La preparazione vera e propria andrà a riprendere mercoledi. Mancheranno i calciatori convocati nelle varie nazionali e, almeno inizialmente, non ci sarà nemmeno Baldanzi alle prese con il suo problema. Saranno da valutare le condizioni di Walu. Quello che però ci sarà di importante è a livello mentale, perchè la vittoria di Napoli ha riportato in un sol colpo tutte le certezze perse a Frosinone. La prestazione che la squadra ha offerto ieri, nello stadio intitolato al più grande giocatore di sempre, è stata semplicemente maiuscola. E vogliamo ribadire il concetto di prestazione, ancor prima che quello dell’importantissimo risultato. Il gol di Kovalenko al 90′ (tra l’altro molto bello anche a vedersi) è stata semplicemente la ciliegina sulla torta di una gara giocata con un intelligenza tattica da manuale. Se quel tiro si fosse stampato sul palo, o se Berisha non avesse fatto il super intervento che ha fatto un minuto prima, staremmo qui a dire le stesse cose. E questo è il vero valore da portare a casa. Perchè quello che ieri si voleva dalla squadra era il tornare ad offrire una prestazione importante, una prestazione che ci tenessi vivi per tutto l’intero arco del match. Si voleva tornare a veder idee e proposizioni, le giuste transizioni e la miglior copertura possibile. Ed è andato tutto nel verso in cui si sperava. L’Empoli la partita l’ha giocata, eccome se l’ha giocata. E nel giocarla, senza mettersi dietro a fare particolari barricate, siamo riusciti a neutralizzare il gioco e le idee di parte opposta, con un Napoli sempre in difficoltà in fase di costruzione. Anche con qualche incertezza in quella di difesa. Poi certo, nel corso di una partita come quella di ieri ci possono stare anche gli episodi. E come l’Empoli avrebbe potuto segnare molto prima dell’ultimo minuto regolare, anche il Napoli avrebbe potuto violare la porta azzurra. In questo c’è da evidenziare – poi ci torneremo – la maestosa prova di un ritrovato Berisha. Come già scritto, è soprattutto la parata di gamba al minuto 89′ su Kvarashkhelia a diventare determinante e miglior fotografia del match. Parata che tiene fermo il punteggio e, sfruttando uno dei più classici adagi del calcio… dal gol mancato al gol subito; per noi realizzato. Una prova davvero da manuale, tocca ripeterci. Hanno giocato tutti bene e tutti hanno fatto al meglio il loro compito. I centrali di difesa sono stati esemplari per intelligenza e senso della posizione, e poi si deve registrare una partita impressionante di Cacace. Certo, il neozelandese ogni tanto lo soffre Politano, ma stiamo parlando dell’unico giocatore del Napoli che possa meritare un plauso da parte loro. Giuste tutte le scelte in partenza, comprese quelle di Ranocchia in cabina di regia e quella che va a dare continuità a Fazzini. Decisamente migliorata la fase di non possesso di uno straripante Cancellieri. Se l’Empoli gioca così, se questo è il vero Empoli, crediamo che la lotta salvezza abbia davvero ben poco a che fare con noi. Certo, nel rileggere una partita vanno messi in conto tutti gli aspetti. Giusto evidenziare che abbiamo incontrato il Napoli in un momento davvero basso, un Napoli che per modo di stare in campo (un po’ come successo con la Fiorentina) agevola il nostro modo di verticalizzare, un Napoli che non ha messo quello rabbia che il suo allenatore sperava per salvare la sua panchina. Tutti aspetti veri, giusti, ma la prova dell’Empoli – come magari si proverà a fare a livello nazionale – non è da sminuire nemmeno di un centimetro. Forse può esser stata larga la vittoria di per se, a guardare i numeri il pari poteva essere il risultato più equo, ma questo è il calcio ed il suo bello. Di certo quello che l’Empoli ha fatto ed ha prodotto se lo è meritato tutto. Onestamente quei problemi di motore, tanto evidenziati da Andreazzoli nel dopo gara in Ciociaria, ieri sembravano essere svaniti completamente. Anche da un punto di vista atletico la squadra ha tenuto per tutta la gara senza mai avere crolli. I cambi hanno dato quella linfa in più, ma se non hai lucidità complessiva non arrivi a vincere una gara nel modo in cui ieri l’Empoli l’ha portata a casa. Non eravamo spacciati lunedi sera, non siamo ancora salvi adesso. Di lavoro ce n’è da fare, e la sosta (come già indicato anche dallo stesso Andreazzoli) arriva al momento giusto. Sperando che possa mai non esserci bisogno, uno degli aspetti su cui adesso serve un miglioramento è quello della reazione. Anche ieri una vittoria senza che si sia mai andati sotto. Bene cosi, complimenti davvero a tutti perchè anche quella di ieri nel suo complesso va considerata una reazione. Una risposta importante, assolutamente non scontata e da pochi sperati, ma l’Empoli ha voglia di arrivare dove deve e da ieri siamo nuovamente fuori dalle ultime tre posizioni.

Azzurri in campo con il solito 4-3-2-1 che davanti in fase di offesa va a mettersi a tre. Fazzini preferito a Marin, Grassi a Ranocchia. Azzurri a Napoli senza il gioiellino, Baldanzi. Squadra corta, capace di fare densità sulla propria tre quarti come di andare a prendere alto il Napoli, ma che non rinuncia a giocare e sa ripartire con pericolosità. Ranocchia davanti alla difesa, preferito a Grassi, si fa vedere con personalità e le due mezzali Fazzini e il rientrante Maleh sono bravi ad attaccare gli spazi alle spalle di Anguissa e Lobotka, creando superiorità numerica. La partita l’ha fatta il Napoli, com’è logico che fosse, ma il cambio tattico di Garcia (sempre più in bilico) non ha portato i benefici sperati, con Lobotka e Anguissa in difficoltà in mezzo al campo e i quattro giocatori offensivi a togliersi di fatto spazi a vicenda. Dopo le prime due belle parate di Berisha sul sinistro a girare di Politano e sull’imperioso colpo di testa di Anguissa sul successivo corner, anche gli azzurri costruiscono le loro buone chance con Cancellieri, palla fuori di poco su imbucata di Maleh e Caputo, pronta uscita di Gollini, al posto di Meret che si è fermato nel riscaldamento per un problema al polpaccio. Il Napoli si vede annullare anche un gol per fuorigioco, ma i più pericolosi continuano a essere gli uomini di Andreazzoli: prima Ranocchia gira fuori di poco un cross dalla sinistra di Cambiaghi e poi Gollini si deve superare sulla rasoiata dello stesso Cambiaghi, dopo uno schema da calcio d’angolo. Insomma l’Empoli c’è e lo dimostra anche nella ripresa facendosi vedere quasi subito in avanti con Cancellieri. L’ingresso di Kvaratskhelia e dell’ex Zielinski sembrano ridare vigore e fluidità alla squadra di Garcia, ma gli azzurri non si scompongono e, anzi, con il passare dei minuti la sensazione è quella che sia proprio l’Empoli la squadra a poter chiudere in crescendo. E infatti, al netto della gran parata di Berisha su Lindstrom al 75’ e del miracolo del portiere albanese su Kvara all’89’, sono proprio Caputo e compagni a piazzare il colpo del ko al 91’. Lineare quanto perfetta per tempistica e pulizia tecnica l’azione che porta allo splendido destro dal limite di Kovalenko, a secco da oltre 2 anni in Serie A, che sbatte sulla faccia interna del palo alla destra di Gollini e finisce in rete per la gioia di tutto il clan azzurro. Un’azione confezionata da tre subentrati: Ebuehi, Gyasi e Kovalenko appunto. Testimonianza di una gestione lucida e lungimirante di Andreazzoli, che ha saputo mantenere alta l’intensità della propria squadra.

Guardando alle prove dei singoli non ci sono dubbi su chi sia stato il migliore in campo ieri al “Maradona”, e la palma va ad Etrit Berisha. Il portiere albanese ha giocato una partita degna del miglior Vicario, compiendo almeno tre interventi che possiamo definire miracoli. Kvara lo sognerà per molto tempo, soprattutto su quell’ultima conclusione sulla quale lui tira giù la saracinesca, innescando di fatto l’azione che di li a poco porterà al gol azzurro. Ed anche da lui si attendevano risposte dopo due gare con più scuri che chiari. Secondo gradino, anche qui senza tanti dubbi, è Maleh. La sua assenza a Frosinone si era sentita, lotta su tutti i palloni e ne recupera una quantità industriale senza perdere lucidità per buttarsi in avanti e confezionare un paio di assist niente male per i compagni, purtroppo non sfruttati. Avrebbe meritato di essere inserito tra gli assistman vincenti. Terzo gradino per uno che quasi mai va a finire sul nostro podio virtuale: Liberato Cacace. Crediamo di non sbagliare nel dire che quella di ieri è stata la sua miglior prova di sempre in azzurro. Si deve misurare con il migliore del Napoli, a volte lo soffre, a volte lo svernicia. Nel complesso la sua partita è davvero da incorniciare. Bravi tutti, non ci sono insufficienze, la squadra si è applicata alla perfezione ed ognuno ha interpretato al meglio il proprio ruolo. Cosi è stato anche per Aurelio Andreazzoli, ed anche lui doveva riscattare la gestione non proprio cristallina di Frosinone. Il mister di Massa l’ha preparata alla perfezione, capendo benissimo come limitare il Napoli e come, poi, potergli far male. La gestione dei cambi è stata perfetta, per tempi e per caratteristiche, con poi Kovalenko a premiarlo.