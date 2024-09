Tre giornate sono un niente, da tutti i punti di vista. Sarebbe sbagliato pensare il contrario, come anche la scorsa stagione ci ha insegnato. Andiamo però a vedere un po’ di numeri, legati ai singoli, dopo questo primissimo scorcio di stagione. Abbiamo già un primo goleadord, visto che Gyasi ha siglato due reti. Di Colombo su rigore l’altra. Non abbiamo invece ancora un leader sugli assit, i due che sono arrivati portano le firme di Pezzella e Colombo. Per Vasquez c’è un clean sheet.

Esposito è quello che ha fatto più tiri totali, sono cinque, seguito da Gyasi e Colombo con quattro. Gyasi è colui che invece ha fatto più tiri nello specchio, tre, con una percentuale realizzativa del 66%.

Il più falloso degli azzurri è Henderson, a lui sono stati fischiati sette falli contro. Esposito è invece il più tartassato subendo nove falli. Jacopo Fazzini ha il numero più alto di dribbling riusciti, cinque, Viti ha il numero maggiore di passaggi riusciti. Esposito ed Ismajli sono coloro che hanno intercettato più palloni.