I PIÙ

– La convinzione dimostrata nelle prime uscite stagionali

– La forza del gruppo azzurro I MENO

– La pericolosità offensiva della Fiorentina

– I viola sono rinfrancati dalla prima vittoria in campionato

L’Empoli sta bene e lo ha dimostrato ampiamente in questo primo scorcio stagionale. Forma certificata anche in Coppa, dove D’Aversa ha fatto rifiatare moltissimi giocatori e ha avuto una risposta super positiva. La compattezza del gruppo e la sua serietà sono due cardini del nuovo Empoli, che sembra attualmente una squadra molto convinta dei propri mezzi.

Di contro gli azzurri affronteranno una Fiorentina rinfrancata dalla prima vittoria in campionato contro la Lazio, che verrà a Empoli per tentare il colpo grosso. Palladino può contare su un attacco che ha tante soluzioni e che ha trovato in Gudmundsson l’uomo decisivo.