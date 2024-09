15 dicembre 2021: Nicolas Haas, uno dei pilastri del centrocampo, si infortuna gravemente in Coppa Italia contro il Verona. Da quel momento la sua carriera in azzurro ha una frenata evidente. La sua stagione termina prima di Natale, con appena sedici presenze. La degenza è lunga e gli fa perdere tutta la seconda parte del campionato, terminato con la salvezza. Andreazzoli ne decanta le doti umane prima che tecniche, ma indubbiamente Haas vive un momento di grande difficoltà. Al suo rientro, con Zanetti in panchina, il centrocampista svizzero fatica a ritrovare la condizione ideale e finisce per essere poco più che un rincalzo. Il nuovo allenatore lo stima ma la posizione del centrocampista svizzero sembra meno centrale che in passato.

All’alba della stagione 2023-24, Haas chiede di lasciare Empoli. Fa ritorno in patria, al Lucerna, e francamente sembra che la sua avventura in azzurro sia tramontata del tutto. Le sue uniche due presenze in campionato rimangono le prime due uscite stagionali contro Verona e Monza. Ma non è un addio definitivo. In questa stagione si ripresenta a Monteboro per il ritiro, viene valutato dal nuovo tecnico D’Aversa che probabilmente rimane soddisfatto delle sue qualità tecniche e umane. Haas si mette a disposizione, probabilmente il periodo in patria lo ha rivitalizzato. Certo, non è più un ragazzino e non parte nell’undici titolare, ma sa di poter avere un ruolo importante anche nel nuovo Empoli. Si mette a disposizione con grande serietà e umiltà.

24 settembre 2024: a quasi tre anni di distanza da quel terribile infortunio, Haas decide di chiudere il conto in sospeso con la Coppa Italia. Viene schierato titolare contro il Torino, si sacrifica, lotta su tutti i palloni con la vigoria di un tempo, rilancia anche in zona offensiva. E trova, nei minuti finali, il gol che lancia l’Empoli in Paradiso. Il giusto e meritato premio per un giocatore che si è sempre dimostrato fortemente legato alla maglia azzurra. Adesso D’Aversa può contare su un Haas ritrovato, che servirà in molte partite con la sua applicazione tattica e la sua umiltà in campo.