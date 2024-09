La gara di Coppa Italia con il Torino ha permesso al mister azzurro Roberto D’Aversa di attuare un forte turnover in vista dei prossimi impegni in campionato. Rispetto a Cagliari, la formazione è stata totalmente stravolta con il solo Henderson in campo dal primo minuto e molti giovani, alcuni all’esordio assoluto in maglia azzurra. Come il portiere Jacopo Seghetti, classe 2005 ( lo scorso anno in Primavera) che ha ben impressionato in termini di sicurezza con due strepitose parate salva risultato. Un’emozione incredibile per il giovane toscano di Santa Croce che nel dopo gara ha dedicato la bellissima serata ai suoi genitori presenti in tribuna a Torino che poi sarebbero dovuti ripartire immediatamente per andare a lavoro questa mattina. Prima volta anche per Lorenzo Tosto, figlio dell’ex giocatore azzurro Vittorio, classe 2006, difensore centrale in forza alla Primavera azzurra ma già nel giro della prima squadra. Schierato come centrale di sinistra al posto di Mattia Viti, ha fornito una ottima prestazione con una decisiva chiusura nel secondo tempo su Zapata lanciato a rete. Altro esordio assoluto per l’attaccante Ismael Konatè, classe 2006 arrivato quest’estate in azzurro dalla Primavera del Cagliari. Anche lui si è messo in mostra con le sue caratteristiche principali, rapidità e una grande fisicità.

Aveva già giocato(molto bene) nella gara di Coppa Italia a agosto con il Catanzaro ma anche ieri ha impressionato in positivo Luca Marianucci, difensore centrale classe 2004, cresciuto nel settore giovanile azzurro ma lo scorso anno alla Pro Sesto in Serie C. Anche il Mister ai microfoni nel dopo gara ha fatto i complimenti sia a lui che a Tosto per la personalità dimostrata in campo. Infine, un altro giocatore, che ieri ha segnato la rete del vantaggio e che ha fatto impazzire la difesa granata, è stato Emmanuel Ekong, attaccante classe 2002 che aveva già fatto il suo esordio in Serie A con la maglia azzurra nel 2022 contro la Salernitana. Un grande talento della Primavera dell’anno dello scudetto con Buscè, questa estate in ritiro ha conquistato la fiducia di mister D’Aversa che ha deciso di non farlo partire in prestito, come sembrava in un primo momento.