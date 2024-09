Come ampiamente previsto ci sarà un massiccio arrivo di tifosi viola domenica pomeriggio al Castellani per il derby Empoli-Fiorentina. Infatti da ieri è completamente esaurito il settore ospiti mentre sono rimasti pochi tagliandi nel settore Tribuna laterale sud, anch’essa destinata ai tifosi ospiti.

Inoltre, da Firenze, sostengono che molti sostenitori di fede viola saranno seduti in tribuna coperta in mezzo ai supporters di casa, non essendoci limitazioni di vendita. Non è sbagliato pensare che domenica saranno ben oltre 4000 i tifosi della Fiorentina presenti sugli spalti del Castellani.

La speranza, ovviamente, è che sia una bella giornata di sport con gli immancabili sfottò tra le parti.