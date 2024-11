I PIU I MENO – Il Milan è una squadra altalenante che subisce tanti gol – L’emergenza-infortuni non permette di fare molti cambi – La squadra ha dimostrato di essere un gruppo solido – Il potenziale offensivo del Milan

La sfida contro il Milan ci metterà di fronte un avversario forte, che cerca di sfruttare al meglio tutto il suo potenziale offensivo. Servirà una gara perfetta in difesa per arginare la forza dei padroni di casa. Inoltre l’Empoli si presenta a questo appuntamento con le energie infiacchite dagli infortuni e il fatto di giocare di venerdì non permette a D’Aversa di recuperare qualche giocatore.

L’Empoli punta tutto sul suo gruppo: anche con l’Udinese, in una situazione di emergenza, lo spirito di squadra ha fatto la differenza per portare a casa un punto importante contro una squadra molto fisica. Il Milan subisce tanti gol e non è irreprensibile in difesa, lasciando qualche spazi agli attaccanti avversari.