Lento

L’Empoli ci ha provato per almeno una frazione di gioco a mettere in difficoltà un Napoli obbligato a vincere per non perdere terreno nella lotta scudetto. Non è mancata la volontà ma è venuta meno la consistenza. Troppo fragili e vulnerabili gli azzurri per sperare di uscire dal Maradona con un risultato positivo. Una striscia infinita di 17 gare senza vittorie, con appena 5 punti all’attivo: impensabile pensare di vederla interrompere proprio sul terreno di gioco della squadra di Antonio Conte. A dire il vero, neppure la sconfitta di Napoli, sebbene collocata dentro un periodo-no che perdura da tempo interminabile, ha condizionato la lotta per la sopravvivenza degli uomini di D’Aversa. Messa in conto la consapevolezza che non era in terra partenopea che ci si giocavano le residue chances salvezza, resta un mini-torneo di 6 gare in cui l’Empoli è chiamato a realizzare l’ennesimo miracolo. Già in passato il calendario ha teso una mano agli azzurri. Anche stavolta la sequenza di gare che restano potrebbe offrire un’ancora a cui aggrapparsi.

Adagio

Quattro gare in casa (Venezia, Lazio, Parma, Verona), due in trasferta (Fiorentina, Monza). Tutto fuorché una passeggiata ma, analizzando il calendario, le dirette contendenti Lecce e Parma sembrano chiamate a compiti decisamente più ardui. Dopo un calvario lungo quattro mesi e mezzo, la gara interna con il Venezia che coincide con la Santa Pasqua di Resurrezione è quasi paradigmatica per gli azzurri. Più prosaicamente, si tratta di tornare alla vittoria per dare un senso al residuo spicchio di torneo. Ci si può arrovellare il cervello finché si vuole o lasciarsi andare ai calcoli più cervellotici ma tutto passa attraverso la sfida con i lagunari di Eusebio Di Francesco. Paradossalmente neppure un pareggio annienterebbe le speranze ma avrebbe un effetto morale rovinoso. I numeri non sorridono agli azzurri. L’Empoli ha vinto appena 4 gare su 32. Per salvarsi dovrebbe verosimilmente vincerne almeno 3 nelle restanti 6 racimolando qualche altro punticino qua e là. Non esattamente un’impresa da poco ma l’auspicio è quello di recuperare alcuni giocatori chiave in vista del rush finale.

Andante

La lunga sequela di infortuni ha inevitabilmente finito per condizionare la stagione dell’Empoli. A poco più di un mese dal termine del campionato, gli azzurri dovranno però attingere a tutto ciò di cui possono disporre per non avere terribili rimpianti nel prossimo futuro. È il momento di chiedere qualcosa in più a tutti coloro che, per un motivo o l’altro, non sono riusciti a esprimere quanto auspicato. È il momento in cui è lo spessore caratteriale a fare la differenza ma anche la cifra tecnica. Jacopo Fazzini ha caratteristiche uniche nella rosa e, necessariamente, deve dimostrare di essere un potenziale crack. Si tratta di colui che può creare la superiorità numerica e proporre soluzioni per il reparto offensivo. Il pacchetto avanzato, con l’uscita di scena di Kouamè, si è quasi ridotto al lumicino. Eppure Sebastiano Esposito e Lorenzo Colombo possono assicurare, da un lato, inventiva e qualità, dall’altra generosità e propensione al sacrificio. Entrambi cercano la via della rete da troppo tempo: è arrivato il momento di sbloccarsi. Tino Anjorin è un capitolo a parte. Se riuscirà a tornare sulla scena per le partite che restano in condizioni accettabili, l’anglo-nigeriano ha già dimostrato di possedere visione di gioco e senso tattico superiore alla media.