La squadra si allena in vista dell’importante sfida di domenica. Nel giorno di Pasqua infatti, al Castellani arriverà il Venezia per quello che potrebbe essere considerato un primo spareggio salvezza. I lagunari hanno recuperato un po’ di terreno nelle ultime settimana e sono arrivati agli stessi nostri punti. Va da se che per l’Empoli non ci potranno essere valutazioni diverse da quelle del risultato, unico elemento a poter far la differenza. Purtroppo però, ad adesso, non arrivano notizie confortanti dall’infermeria, infatti sia Anjorin che Ismajli si stanno allenando a parte; la speranza è che però di qui a domenica possa cambiare qualcosa. Stesso discorso anche per Solbakken.

In questa situazione diventa difficile disegnare un Empoli molto diverso da quello visto a Napoli. Ci si attende però che qualcosa possa cambiare in avanti, andando a dar maggior peso alla fase offensiva. La sensazione è che si possa partire con Esposito e Fazzini dietro a Colombo, utilizzando magari Cacace in corso d’opera soprattutto sei ci fosse da conservare. Per il resto non ci si attendono difformità rispetto all’ultima formazione mandata in campo.

Da segnalare che nella giornata di ieri, alcuni alunni della primaria di Serravalle, hanno assistito all’allenamento. Si replica stamani alle 11