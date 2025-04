Si lavora in casa Venezia per l’appuntamento di domenica che, anche per gli arancioneroverdi, vale tantissimo. Di Francesco lavoro sul 3-5-2 come assetto tattico e non arrivano particolari dubbi su quella che potrebbe essere la formazione iniziale. Partiamo con il dire che i certi indisponibili sono Stankovic (stagione finita), Svoboda (stagione finita), Schingtienne (da valutare). Da capireinvece le condizioni di Sagrado. In porta andrà Radu che si troverà davanti il terzetto di difensori composto da Sverko, Idzes e Candè. In avanti si muoveranno con certezza Gytkjaer ed Oristiano, mentre sulle fasce andranno Zerbin ed Ellertsson. In mezzo Nicolussi Caviglia con Doumbia.

Come detto, per quanto ci arriva dalla Laguna, non sembrerebbero esserci particolari ballottaggi.