Campionato Primavera 1 – Trofeo “G. Facchetti”

34° giornata

EMPOLI – Milan

Venerdì 18 aprile – ore 16.00

A Vinci – Centro Sportivo Petroio

GARA GIORNO ORA Cesena – Bologna Venerdì 18 aprile 18.00 Lecce – Fiorentina Sabato 19 aprile 11.00 Cagliari – Genoa Sabato 19 aprile 13.00 Inter – Atalanta Sabato 19 aprile 13.00 Juventus – Lazio Domenica 20 aprile 11.00 Hellas Verona – Cremonese Domenica 20 aprile 13.00 Roma – Udinese Lunedì 21 aprile 12.00 Monza – Sassuolo Lunedì 21 aprile 14.00 Sampdoria – Torino Lunedì 21 aprile 16.00

–

Le gare delle Categorie Under 18, Under 17, Under 16 e Under 15 si sono disputate giovedì 17.

RISULTATI

UNDER 18 Professionisti

Girone A – 30a Giornata

Roma – EMPOLI 0 – 3

GOL: 43’ Rossetti – 58’ Menconi – 70’ Monaco

UNDER 17 Serie A e B

Girone C – 26° Giornata (ULTIMA GIORNATA)

L’Empoli ha effettuato il suo turno di riposo

UNDER 16 Serie A e B

Girone C – 26a Giornata (ULTIMA GIORNATA)

EMPOLI – Roma

GOL: 17’ Strata (R) – 71’ Landi (E)

UNDER 15 Serie A e B

Girone C – 26a Giornata (ULTIMA GIORNATA)

EMPOLI – Roma 1 – 1

GOL: 4’ Olivieri (E) – 45’ Xhemalj (R)