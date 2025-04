Ieri pomeriggio Saba Goglichidze, Viktor Kovalenko, Luca Marianucci e Marco Silvestri hanno fatto visita ai piccoli pazienti del reparto di pediatria dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli.

Gli azzurri hanno poi incontrato Federico Manzi, in rappresentanza della direzione sanitaria, il Direttore del reparto di pediatria Roberto Bernardini e il Direttore di Ginecologia e Ostetricia Massimo Gabbanini, prima di far visita al Centro Trasfusionale e lasciare in dono a tutti i reparti del nosocomio empolese le uova azzurre griffate Empoli Football Club.