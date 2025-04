Lo abbiamo già detto e ripetuto, la partita di domenica, giorno di Pasqua, al Castellani, sarà di vitale importanza per quanto riguarda la lotta salvezza. Non è per caricare il risultato con una eccessiva tensione ma Empoli-Venezia sarà come una finale visto che poi mancheranno soltanto cinque giornate al termine del campionato e entrambe le squadre attualmente sono appaiate al penultimo posto a due lunghezze dal Lecce. Sicuramente può segnare in maniera importante il destino di entrambe le squadre.

Ovvio dire che l’Empoli è alla ricerca di quella vittoria che manca dall’8 dicembre ottenuta in trasferta a Verona mentre tra le mura amiche non arriva addirittura dal 4 novembre quando gli azzurri sconfissero il Como con un gol di Pellegri. Tanto, troppo tempo per pensare di arrivare alla salvezza con questi numeri. Ma, come sappiamo, l’Empoli in questi mesi è stato fortemente condizionato da una serie di gravissimi infortuni senza precedenti che lo hanno provato di elementi importanti. E anche per domenica le ultime notizie dall’infermeria non sembrano positive visto che saranno davvero tante le assenze limitando le possibilità di scelte a mister D’Aversa. Scontato affermare che l’eventuale vittoria potrebbe ridare all’Empoli lo slancio e l’entusiasmo necessario per affrontare la volata finale.

Intanto il giorno prima, domani pomeriggio, giocherà proprio il Lecce in casa contro il Como già praticamente salvo e tutti i tifosi azzurri saranno interessati al risultato che ovviamente condizionerà anche il match del giorno successivo. In caso di successo dei salentini tutte e due le squadre saranno obbligate a cercare la vittoria per restare in scia alla squadra di Giampaolo mentre in caso di pari o sconfitta del Lecce non sarebbe da disprezzare un eventuale pareggio tra Empoli e Venezia.

Ovviamente la speranza è che lo stadio Castellani possa fare la sua parte con la presenza di tanti tifosi azzurri a spingere i ragazzi di D’Aversa anche se la scelta di giocare nel giorno di Pasqua alle ore 15:00 non aiuta l’affluenza…..