Azzurri in campo ieri per una nuova seduta di lavoro in vista della sfida, importantissima, che si giocherà nell’anomalo giorno di Pasqua contro il Venezia. Cambia poco rispetto a quanto raccontato in precedenza, soprattutto perché i vari Ismajli, Anjorin e Solbakken continua nel lavoro personalizzato. Ci sono ovviamente ancora due sedute di lavoro, in queste si spera di poter recuperare almeno il difensore albanese, difficile però che possa partire dal primo minuto. Ed anche dal punto di vista tattico, e di quello che potrebbe essere il probabile undici, siamo allineati con le sensazioni della settimana.

L’unico eventuale dubbio che ci portiamo dietro è legato al reparto offensivo dove ci sono quattro giocatori per tre maglie con varie combinazioni possibili tra chi andrà sulla trequarti, e chi sarà posizionato più avanti. La sensazione è che a rimare fuori potrebbe essere Cacace, andando a cercare un assetto il più offensivo possibile: Esposito e Fazzini dietro a Colombo. Per il resto non ci si attendono assolutamente variazioni dalla cintola in giù, con quindi ancora Marianucci al centro della difesa.

Le sedute di oggi e domani saranno a porte chiuse.