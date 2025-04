Sono stati diramati poche minuti fa le date e gli orari della 34^ e 35^ giornata di serie A in programma nei weekend del 25 aprile e primo maggio. Per gli azzurri domenica 27 aprile alle 15 l’appuntamento per il derby al “Franchi” contro la Fiorentina mentre la settimana dopo all’ora di pranzo la sfida interna contro la Lazio

34^ GIORNATA (25-28 aprile)

ATALANTA-LECCE, venerdì 25 aprile ore 20.45 DAZN

COMO-GENOA, sabato 26 aprile ore 15 DAZN

INTER-ROMA, sabato 26 aprile ore 18 DAZN

LAZIO-PARMA, sabato 26 aprile ore 20.45 (SKY/DAZN)

VENEZIA–MILAN, domenica 27 aprile ore 12.30 DAZN

FIORENTINA-EMPOLI, domenica 27 aprile ore 15 DAZN

JUVENTUS-MONZA, domenica 27 aprile ore 18 (SKY/DAZN)

NAPOLI-TORINO, domenica 27 aprile ore 20.45 DAZN

UDINESE-BOLOGNA, lunedì 28 aprile ore 18.30 DAZN

VERONA-CAGLIARI, lunedì 28 aprile ore 20.45 (SKY/DAZN)

35ª GIORNATA (2-5 maggio):

TORINO-VENEZIA, venerdì 2 maggio ore 20.45 (SKY/DAZN)

CAGLIARI-UDINESE, sabato 3 maggio ore 15 DAZN

PARMA-COMO, sabato 3 maggio ore 15 DAZN

LECCE-NAPOLI, sabato 3 maggio ore 18 DAZN

INTER-VERONA, sabato 3 maggio ore 20.45 (SKY/DAZN)

EMPOLI-LAZIO, domenica 4 maggio ore 12.30 DAZN

MONZA-ATALANTA, domenica 4 maggio ore 15 DAZN

ROMA-FIORENTINA, domenica 4 maggio ore 18 (SKY/DAZN)

BOLOGNA-JUVENTUS, domenica 4 maggio ore 20.45 DAZN

GENOA-MILAN, lunedì 5 maggio ore 20.45 DAZN