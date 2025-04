Pubblichiamo dal sito ufficiale dell’Empoli FC: https://empolifc.com

.

Dalla Under 17 fino alla Under 13: cinque formazioni del settore giovanile azzurro si sono qualificate alla fasi finali. Chiusa la stagione regolare è infatti tempo di bilanci, anche se parziali, sul cammino delle squadre del vivaio. Vediamo nel dettaglio quello che è stato il percorso e come si svilupperà adesso la stagione.

A partire dalla Under 17 di mister Lorenzo Tonelli che ha terminato la propria regular season al secondo posto in classifica con 52 punti in 24 partite, frutto di 16 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, sono 63 gol fatti e 25 quelli subiti. Un piazzamento che consente agli azzurri di accedere direttamente ai Quarti di finale per lo Scudetto. Andata domenica 1 giugno oppure domenica 8, in caso di almeno un calciatore impegnato in gare valide per le Semifinali e la Finale del Campionato Europeo di categoria. Ritorno in programma domenica 8 o, sempre per le Nazionali, giovedì 12 giugno.

L’Under 16 di mister Dario Alberto Polverini è arrivata prima nel proprio girone grazie a 57 punti in 24 partite: 18 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, 69 gol fatti e 21 gol subiti. Adesso, ci sono gli Ottavi di finale Scudetto: andata in trasferta domenica 27 aprile e ritorno ad Empoli in programma domenica 4 maggio.

L’Under 15 di mister Stefano Lo Russo ha chiuso la regular season al quarto posto in classifica: bilancio di 40 punti in 24 partite, 11 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte; 64 gol fatti e 34 gol subiti. Gli azzurri ottengono così la qualificazione agli Ottavi di finale Scudetto. Si parte domenica 4 maggio in casa, ritorno in trasferta fissato per domenica 11.

Mentre l’Under 14 di mister Cristian Calì e l’Under 13 di mister Federico Donnici hanno ottenuto il pass per la fase finale interregionale, in programma nelle prossime settimane.

–

Non sono ancora terminati ancora i Campionati UNDER 18 e PRIMAVERA 1.

Gli UNDER 18, a 4 giornate dal termine, sono attualmente all’8° posto ed è molto difficile che possano recuperare i punti che li separano dalla 6a posizione, utile per proseguire nei play off, passaggio obbligato per accedere alla Fase Finale.

La PRIMAVERA è attualmente in terz’ultima posizione, a 8 punti dalla zona salvezza e 3 punti dal quartultimo posto occupato dal Bologna, squadra con la quale gli azzurri disputeranno con ogni probabilità la gara unica di play out per la permanenza nella Categoria. La gara saàà unica e sarà disputata in casa della meglio classificata; quindi per gli azzurri terminare al terzultimo o al quartultimo posto può fare la differenza.