Sono in vendita i tagliandi del settore ospiti dello Stadio Renato Dall’Ara di Bologna per Bologna-Empoli, ritorno delle semifinali di Coppa Italia Frecciarossa in programma giovedì 24 aprile alle ore 21.00.

I tagliandi saranno disponibili al prezzo di 25,00 € + diritti di prevendita online su Vivaticket (https://www.bolognafc.it/match/bologna-vs-empoli/?info=ticket) e in tutti i punti vendita abilitati (elenco rivenditori su https://bolognafc.vivaticket.it/); per Empoli saranno disponibili all’UNIONE CLUBS AZZURRI (Via Della Maratona, 2). La vendita sarà attiva per i soli residenti nella regione Toscana.

La vendita per il settore ospiti terminerà inderogabilmente mercoledì 23 aprile alle ore 19.00. I biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita; si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Bologna se sprovvisti di tagliando.

L’ingresso del settore ospiti (Curva Ospiti) è situato in Via Menabue (laterale di Via Porrettana); la zona adibita a parcheggio tifosi ospiti è lungo la via Porrettana e il suo proseguimento con cambio di denominazione (Via Don L. Sturzo).

Empoli Fc