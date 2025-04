Prosegue la preparazione della squadra di Di Francesco in vista dello spareggio salvezza di domenica pomeriggio al Castellani. Gruppo al completo ad eccezione del portiere Stanković e del difensore Svoboda che stanno recuperando da lunghi infortuni mentre i difensori Richie Sagrado e Joel Schingtienne hanno lavorato a parte.

Inoltre l’attaccante Fila, espulso nel finale dell’ultima gara giocata con il Monza, è stato squalificato per una giornata e non ci sarà.

Di Francesco dovrebbe dare fiducia all’undici sceso in campo contro il Monza che prevede Radu in porta, Idzes, Marcandalli e Cande in difesa, a centrocampo Zerbin, Busio, Nicolussi Caviglia, Perez e Ellertsson mentre in attacco dovrebbero agire Oristanio e Gytkjaer. Da non escludere il rientro tra i titolari del centrocampista Duncan, guarito dall’infortunio.