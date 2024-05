Chi conosce bene il mondo delle tifoserie sa che tra tifosi della Roma e tifosi dell’Udinese c’è un ottimo feeling. Motivo per il quale, questa mattina a Trigoria – sede della AS Roma – è spuntata uno striscione che chiede a chiare lettere cosa dovrebbero fare i proprio giocatori nella gara di Empoli.

“Vinci per noi e per gli amici friulani”, questo quello che recita lo striscione indirizzato ai calciatori della Roma. Tra l’altro, a dimostrazione che – almeno per la tifoseria romanista – la gara non sarà da ombrellone già piantato, si parla di almeno tremila tifosi al seguito della squadra capitolina.