Il centrocampista azzurro Youssef Maleh ha rilasciato un intervista nell’edizione odierna de “La Nazione”.

Siamo all’ultimo atto, quali corde sta toccando Nicola in vista della Roma?

“Stiamo preparando la partita come ogni settimana, sappiamo che è una gara fondamentale e che ha un grande peso. L’importante è lavorare e ricercare la prestazione in gara”

Che Roma vi aspettate, visto che i giallorossi arrivano a Empoli senza poter più migliorare la propria posizione di classifica?

“Penso che le dichiarazioni di De Rossi siano chiare: vogliono onorare il campionato fino all’ultima giornata, penso che faranno la loro partita e noi dovremo essere bravi a fare la nostra.”

Da Udine siete tornati più con rabbia, delusione o consapevolezza che tutto è comunque ancora nelle vostre mani?

“Sicuramente c’era tanta rabbia perché potevamo mettere un bel mattoncino per la salvezza, però abbiamo quest’ultima possibilità e dovremo sfruttarla nel migliore dei modi.”

Cosa ha provato dopo il primo gol in azzurro poi tolto dal var?

“Sicuramente mi avrebbe fatto piacere, soprattutto per la squadra, sarebbe stato importante perché saremmo andati in vantaggio, anche se mancava più di un tempo. Speriamo che domenica vada in altro modo.”

A Udine vi hanno seguito in più di mille tifosi azzurri e domenica ci sarà lo stadio pieno….

“Possiamo solo che ringraziarli perché ci hanno dato la carica, sono venuti in tanti a Udine. Ci daranno una grande mano anche domenica con la Roma, solo tutti insieme possiamo farcela.”