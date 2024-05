Negli ultimi tempi, il nome di Pietro Accardi, direttore sportivo dell’Empoli, risuona con sempre maggiore insistenza nei corridoi del Genoa. Il club ligure sembra fortemente interessato a portare a Genova il dirigente, e la sensazione è che Accardi possa davvero essere al passo d’addio con l’Empoli dopo un decennio di servizio. Accardi è una figura centrale nella struttura dell’Empoli. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, ha intrapreso la carriera dirigenziale, diventando un punto di riferimento per Monteboro. Sotto la sua guida, l’Empoli ha vissuto stagioni altalenanti ma spesso positive, riuscendo a valorizzare giovani talenti e mantenendo una gestione economica equilibrata.

Tuttavia, l’attuale stagione si presenta come un bivio cruciale per il futuro di Accardi. La squadra, costruita con impegno e competenza, ha attraversato momenti difficili e il finale di stagione potrebbe riservare gloria o fallimento. Gli errori nella costruzione della rosa, infatti, sono stati spesso imputati alla direzione sportiva, mettendo Accardi sotto la lente di ingrandimento. La pressione su di lui è aumentata, e con il Genoa che si mostra sempre più interessato, il momento dei saluti potrebbe essere vicino. Il club ligure vede in Accardi la figura ideale per rilanciare le proprie ambizioni, riconoscendo le sue capacità di scopritore di talenti e gestore esperto. Per Pietro, lasciare l’Empoli significherebbe chiudere un capitolo importante della sua carriera, ma anche aprirne uno nuovo, ricco di sfide e opportunità. Dieci anni alla guida sportiva del club (prima da team manager e poi per alcuni anni, con Marcello Carli) hanno segnato profondamente il suo percorso professionale, ma l’idea di confrontarsi con una realtà diversa e ambiziosa come quella del Genoa potrebbe essere l’input giusto per un nuovo inizio.