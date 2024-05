Elia Caprile, il giovane portiere veneto classe 2001, è pronto a giocare la sua ultima partita con la maglia dell’Empoli domenica prossima contro la Roma. Dopo una stagione intensa e complessa, Caprile si prepara a tornare al Napoli, proprietario del suo cartellino, dove molto probabilmente avrà l’opportunità di difendere la porta partenopea. Caprile è arrivato all’Empoli con l’arduo compito di sostituire Guglielmo Vicario, considerato da molti il miglior portiere nella storia del club di Monteboro. Il confronto con Vicario ha pesato sulle spalle del giovane portiere, ma nonostante le difficoltà iniziali, Caprile ha saputo rialzarsi e dimostrare il suo valore.

La stagione di Caprile era iniziata nel peggiore dei modi. Alla prima giornata contro il Verona, un grave errore gli aveva fatto perdere fiducia, compromettendo la prestazione ed il risultato della squadra. Come se non bastasse, un lungo infortunio lo ha tenuto lontano dal campo per diverse settimane, rallentando il suo processo di ambientamento e crescita. Tuttavia, una volta tornato tra i pali, Caprile ha iniziato a mostrare segnali di miglioramento. La sua crescita è stata evidente partita dopo partita, nonostante qualche inevitabile errore. Le sue capacità tra i pali non sono mai state in discussione, ma è nelle uscite che il giovane portiere deve ancora migliorare. Nonostante questi aspetti da perfezionare, Caprile si è dimostrato affidabile, guadagnandosi la fiducia dei compagni e dello staff tecnico. Il match contro la Roma rappresenterà per Caprile l’ultima occasione di indossare la maglia dell’Empoli, una partita che avrà un sapore speciale e un peso emotivo significativo.

Dopo aver vissuto una stagione complessa, il giovane portiere lascerà Empoli con un bagaglio di esperienza prezioso per il suo futuro.