L’anno scorso è stato uno dei protagonisti della salvezza firmata da mister Paolo Zanetti. Nicolò Cambiaghi è stata una scommessa che si è rivelata fruttifera grazie alle prestazioni ascendenti messe in campo soprattutto nella seconda parte del torneo. Ad agosto la sua difficile (e, se vogliamo, sorprendente) riconferma aveva soddisfatto dal primo all’ultimo tifoso. Su di lui e sulle sue qualità tecniche si poggiavano le speranze dell’Empoli di salvarsi per la terza volta consecutiva.

Quest’anno forse le cose non sono andate come ci si aspettava. Solo un gol segnato, e solamente dopo trentuno giornate, a rappresentare un bottino misero e insoddisfacente. Nonostante ciò Cambiaghi si è dimostrato uno dei più propositivi e operosi in ogni partita. Gli è mancata la vena realizzativa, ma nella maggior parte degli incontri disputati è stato uno dei più pimpanti. Contro l’Udinese è subentrato solo a dieci minuti dalla fine, ma ci ha messo un attimo per entrare in partita. Il suo piedino, in anticipo su Samardzic, ha fruttato il rigore della speranza di Niang che ha proiettato in vantaggio gli azzurri, anche se per pochi minuti.

Contro la Roma Cambiaghi è chiamato a sfoderare le sue migliori qualità. Non sarà facile contro l’attenta e arcigna difesa giallorossa, ma i suoi cambi di passo e la sua vivacità serviranno come il pane. Cambiaghi può dimostrare di essere un calciatore maturato, decisivo, che sa interpretare al meglio le varie situazioni che si vengono a creare durante il match. L’Empoli ha bisogno del miglior Cambiaghi per fare sua l’intera posta in palio.