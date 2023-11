Avevamo scritto il 17 ottobre scorso (https://www.pianetaempoli.it/da-carlo-castellani-a-carlo-castellani-computer-gross-arena) del nostro (inizialmente vano) tentativo di avere spiegazioni dal Comune sul cambio del nome dello Stadio che, per decisione dell’Empoli FC, era diventato improvvisamente ”Carlo Castellani Computer Gross Arena”. Una sponsorizzazione sulla quale l’Empoli non ha ritenuto opportuno fornire spiegazioni e della quale il Comune finalmente (su sollecitazione del Difensore Civico Regionale) il 6 ottobre scorso ci aveva risposto affermando di non essere a conoscenza. Il silenzio è continuato da entrambi le parti e nel frattempo il nome nuovo dello Stadio è stato evidenziato anche con una eloquente cartellonistica posta in vari luoghi, non ultimo la parte alta della curva sud.

Perciò ieri 14 novembre siamo andati con curiosità ad assistere alla seduta del Consiglio Comunale per ascoltare quanto, nel merito al cambio del nome, avrebbe risposto l’Amministrazione Comunale ad una specifica interpellanza del Gruppo Consiliare ”Buongiorno Empoli”.

L’Assessore Biuzzi, rispondendo all’interrogante, ha letto una breve nota dalla quale è emerso:

che l’Empoli FC ha fatto richiesta di modifica del nome dello Stadio Carlo Castellani l’ 11 ottobre scorso e che la Giunta Comunale ha espresso parere favorevole il 18 ottobre;

che il cambio del nome dello Stadio non è di competenza della Commissione Toponomastica Comunale (ma il Comune tale Commissione ce l’ha?) che si occupa solo di intitolazione di strade e comunque è legata alla viabilità;

che niente è dovuto al Comune dall’Empoli FC per gli eventuali introiti ricevuti dalla sponsoriozzazione perché questa è un contratto che riguarda solo Empoli FC e Computer Gross e che l’Empoli FC versa al Comune la tassa sulla pubblicità.

Sono risposte che lasciano stupefatti ed interdetti. Vediamo perché.

Il Comune, su sollecitazione del Difensore Civico Regionale, dopo che non aveva risposto ad una nostra istanza, ci risponde il 6 ottobre 2023 scrivendoci che a quella data ” non sussistono atti autorizzativi e/o determinazioni e/o atti deliberativi in base ai quali questa Amministrazione abbia proceduto al cambio del nome dello Stadio “Carlo Castellani” in “Carlo Castellani Computer Gross Arena”. Questo significa quindi che tutto ciò che l’Empoli FC ha detto e scritto e fatto nel periodo precedente non era autorizzato. Come è possibile che una Società di calcio decida il cambio di nome di un bene pubblico (e quindi non di sua propreità) senza che il legittimo proprietrio di quel bene non abbia niente da dire?

Che il cambio del nome dello Stadio non rientri nelle competenze del Consiglio Comunale (o della Commissione Toponomastica dove c’è) è una opinione che contrasta con una logica applicazione delle legge 1188 del 23 giugno 1927. Di ciò crediamo ne possa fare fede tutta la documentazione desumibile da qualunque archivio di qualunque Comune italiano dalla quale si può evincere che l’intitolazione di uno Stadio di proprietà pubblica (e il Carlo Castellani è ad oggi di proprietà del Comune di Empoli) è una competenza del massimo Organo Istituzionale di una città: il Consiglio Comunale.

Per quanrto riguarda invece la parte dell’eventuale introito derivante dalla sponsorizzazione del nome da parte di Computer Gross la risposta dell’Assessore è fuori luogo perché una sponsorizzazione non è una pubblicità e, comunque, la convenzjone in essere tra Comune e Empoli FC non cita affatto sponsorizzazioni ma (art. 19, 1° comma) afferma solo che ”Il Comune di Empoli affida all’EMPOLI F.C. l’esclusiva di tutta la pubblicità all’interno dello stadio comunale”. Si parla di pubblicità e tra l’altro dentro lo stadio e non esposta all’esterno. Quindi l’Empoli riscuote la pubblicità che fa all’interno dello Stadio e, come tutti, paga la relativa tassa al Comune. Ma cosa c’entrano le sponsorizzazioni?

Insomma, un pastrocchio. Una leggerezza da parte di tutti i soggetti coinvolti ma che chiama a risponderne in primis il Comune per il ruolo di garante e super partes che dovrebbe avere, per il controllo che dovrebbe esercitare, per le funzioni che è chiamato a svolgere dalle leggi e delle quali è chiamato a riapondere. Insomma, l’Empoli FC ha portato avanti, in totale autonomia e libertà, un processo di modifica del nome dello Stadio senza che l’Amministrazione Comunale battesse chiodo o aprisse bocca, se non due mesi dopo la notizia che era stata preannunciata già il 17 luglio e confermata dall’Empoli con il messaggio alla stampa del 11 agosto scorso nel quale ”informava” che “.. a partire dalla stagione in corso il nostro stadio assumerà la denominazione ”Carlo Castellani Computer Gross Arena”. Vi invitiamo ad usare la dicitura corretta in ogni vostra futura comunicazione…”. Qualcosa che ci lasciò perplessi , ed è un eufemismo. Ma nessuno ha comunicato niente del contarrio. E la cosa è stata data per fatta tanto che anche nella locandina di un prossimo appuntamento che si svolgerà all’interno dello Stadio con il patrocinio del Comune di Empoli si indica il luogo come “Stadio Carlo Castellani Computer Gross Atena”.Il nome di Carlo Castellani è rimasto nei tabelloni presenti da mesi nello Stadio, prospicenti la strada, nei led. Nome reso appena visibile in un qualcosa di più grande. Consentitecelo, un inutile espediente forse per credere così di accontentare qualcuno nostalgico di una certa storia, forse per un senso di pudore. Certo è che la questione poteva e doveva essere meglio gestita da tutte le parti in causa, ma sopratutto da chi ha voluto fare della memoria storica uno dei punti fermi della propria azione politica. Nessuno qui vuole che il passato ci sommerga e duri un tempo infinito. Ma i valori cui questo passato ci lega possono essere affrontati con così tanta superficialità e, consentitecelo, dilettantismo?

L’Empoli FC e la Computer Gross rappresentano senza dubbio due eccellenze della città. L’una in campo sportivo e l’altra in campo imprenditoriale hanno portato il nome di Empoli in Italia e nel mondo. Credo che meritassero e meritino più rispetto e maggiore attenzione da parte di chi gestisce la cosa pubblica, senza rischiare di comprometterne l’immagine facendo loro mancare il necessario supporto quando si tratta di toccare tempi sensibili per la città e la sua storia.

Adesso non ci resta che sperare che la ”questione Stadio” abbia un percorso migliore, meno pasticciato e sopratutto più trasparente. La città lo merita.