Si è chiuso il girone di andata, il 50% del campionato dove abbiamo incontrato almeno una volta tutte le squadre. La squadra allenata per quattro gare da Zanetti, e poi da Andreazzoli, ha chiuso la prima metà di stagione con 13 punti al penultimo posto. Questo può essere considerato il peggior dato della storia guardando ai sedici campionati di serie A disputati dalla squadra azzurra. Soltanto nella stagione 2003/04 l’Empoli ha girato la boa con un punteggio peggiore, 12 punti, ma il campionato era a diciotto squadre con quindi due partite in meno disputate. Alla diciannovesima di quella stagione i punti sarebbero stati 13, li stessi di adesso.

L’Empoli ha saputo far sempre meglio nella prima parte di stagione in serie A. Anche nei due campionati disputati con sedici squadre, girando quindi alla quindicesima giornata, gli azzurri hanno saputo portare più punti. Rapportandoli ai tre punti a vittoria (all’epoca erano due) vediamo che l’Empoli 86/87 chiude il girone di andata con 17 punti, quello 87/88 lo chiude con 14 sul campo. Nelle stagione con diciotto squadre, girando quindi alla diciassettesima, e detto già del campionato 2003/04, troviamo due stagioni da 16 punti ed addirittura una da 22 (campionato 2002/03). Il miglior girone di andata in serie A di sempre lo riporta Marca Giampaolo che nel suo campionato 2015/16 gira addirittura a 30 punti al settimo posto. Secondo è Andreazzoli che due anni fa chiuse la prima metà di campionato con 27 punti. Forse ne basterebbe anche qualcuno meno nel girone di ritorno per salvarci.