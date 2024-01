Si entra in una settimana importante per quanto riguarda la sessione invernale di calciomercato. La società è attiva da giorni su più fronti, sia per le entrate sia per le uscite, e nel corso della settimana in cui siamo entrati ci attendiamo i primi movimenti ufficiali, anche perché il tempo a disposizione non è quello estivo e la squadra ha bisogno di ritocchi urgenti. Sono tre le situazioni in entrata che potrebbero vedere la fumata bianca nei prossimi giorni, con un ordine cronologico che vedremo ovviamente in tempo reale.

Tre situazioni per tre diverse zone del campo. In difesa è in arrivo un giovane georgiano, un ragazzo che arriva sotto “raccomandazione” del sempre amato Levan; si tratta del 2004 Goglichidze, difensore centrale che potrebbe fare spola tra prima squadra e primavera. In mezzo si attende quel giocatore che ormai da un anno e mezzo l’Empoli brama, ovviamente parliamo di Szymon Zurkowsky. Con il giocatore è ovviamente tutto ok, si stanno definendo le ultime cose con lo Spezia ma, stavolta, non ci si attendono particolari ribaltoni. In avanti invece dovrebbe essere in chiusura il discorso con Alberto Cerri, giocatore di grande fisicità che oggi manca nella rosa azzurra.

In uscita c’è un nome avanti agli altri, con poi due situazione tutte da monitorare. Filippo Ranocchia, ieri in campo ed anche con una discreta prestazione, sembra promesso sposo del Palermo. In Sicilia lo attendono e la Juve ha dato il suo ok al passaggio, c’è da capire se la bontà della prestazione di ieri possa cambiare qualcosa. Le due situazioni su cui stare attenti sono relative a Shpendi e Marin. L’albanese, a differenza di una totale chiusura di qualche giorno fa, potrebbe andare a farsi le ossa in B, ed il Come (dal quale arriva Cerri) è il club in vantaggio. Il mancato impiego di Marin ieri, se non a gara in corso per necessità, fa capire di come il romeno possa essere sulla lista dei partenti. Anche per lui, in caso di addio, potrebbe essere serie B con Venezia, Samp, Brescia e Reggiana alla finestra. Anche Mattia Destro potrebbe essere in uscita, se dovesse arrivare la chiamata a lui soddisfacente (ad oggi sono Lecco e Reggiana le più interessate) potrebbe chiudersi la parentesi.